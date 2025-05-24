Ab-Ticaret Gerginliği: Sefcovic’ten Trump’a Saygı Çağrısı

TRANSATLANTİK TİCARET İLİŞKİLERİNE TEHDİT

Transatlantik ticaret ilişkileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne (AB) karşı %50 tarifesiyle bir kez daha sarsılıyor. AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, bu agresif duruma karşı oldukça net bir mesaj verirken, “AB-ABD ticareti eşsizdir ve tehditler değil, karşılıklı saygı tarafından yönlendirilmelidir!” dedi. Sefcovic, AB’nin her iki taraf için de kazançlı bir anlaşma yapma konusunda kararlı olduğunu belirterek, “Çıkarlarımızı savunmaya hazırız” diyerek Brüksel’in geri adım atmayacağını vurguladı.

TRUMP’TAN YÜZDE 50 TARİFE BOMBASI

Trump, 23 Mayıs 2025 tarihinde Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, AB ile ticaret müzakerelerinin “hiçbir yere varmadığını” öne sürerek, 1 Haziran’dan itibaren AB mallarına %50 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. “Eğer ürün ABD’de üretilmişse, vergi olmayacak” diyerek Amerikan sanayisini koruma amacı gütmeye başladı. Bu çıkış, 2 Nisan’da AB ithalatına uygulanan %20 “karşılıklı” tarife oranının, 8 Temmuz’a kadar müzakereler için %10’a düşürülmesinin hemen ardından geldi. Ancak Trump, çelik, alüminyum ve otomotiv parçaları için %25’lik vergileri sürdüreceğini, ilaç ve yarı iletkenler gibi sektörlere yeni vergiler getirmeyi düşündüğünü de ima etti.

SEFCOVIC’TEN DİPLOMATİK AMA SERT YANIT

Sefcovic, Trump’ın açıklamalarının ardından ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından X’te paylaştığı mesajında, “AB, her iki tarafın faydasına bir anlaşma için tam angaje. Ancak ticaretimiz tehditlerle değil, karşılıklı saygıyla şekillenmeli. Çıkarlarımızı savunmaya hazırız.” ifadesini kullandı. Slovak komiser, bu görüşmede ABD’nin tarifelerinin “haksız ve zarar verici” olduğunu belirtirken, AB’nin endüstriyel mallarda sıfır gümrük önerisini sürekli masada tuttuğunu, ancak ABD’nin bu “kazan-kazan” teklifine sıcak bakmadığını da ifade etti. AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, “Taraflar arasındaki en güçlü ekonomik bağları yıpratmak yerine inşa etmeliyiz” diyerek diyalogdan yana olduklarını belirtti.

ABD’DEN ÇELİŞKİLİ SİNYALLER

Trump yönetiminin ticaret politikası, Washington’da bile kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox News’te yaptığı açıklamada, Trump’ın AB’nin önerdiği tekliflerin “kalitesiz” bulduğunu ve %50 tarife tehdidinin AB’yi “harekete geçirmek” için tasarlandığını söyledi. Bessent, bazı AB ülkelerinin bile Brüksel’in ne müzakere ettiğini bilmediğini öne sürdü. Ancak Bessent’in, AB’nin ticaret komiserinin kim olduğunu bilmediğini ima eden “Avrupa’yı arasam kimi ararım?” ifadesi, Brüksel’de alay konusu oldu. Bir AB yetkilisi, POLITICO’ya yaptığı açıklamada, “Sefcovic bu yıl üç kez Washington’a gitti, Lutnick ve Greer’le defalarca görüştü. Bu söylem gülünç” dedi.