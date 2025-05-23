Ab, Ukrayna’ya Gümrük Vergileri Getiriyor!

UKRAYNA’YA GÜMRÜK VERGİLERİ UYGULANACAK

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari, 6 Haziran’dan itibaren Ukrayna’ya gümrük vergilerinin uygulanacağını duyurdu. AB, Ukrayna tarım ürünlerinin gümrüksüz ithalatını uzatma kararı almadı ve bu durum, Ukrayna’dan gelen ürünlerin artık vergilendirileceği anlamına geliyor. Ujvari, AB ülkelerinin Perşembe günü düzenlenen teknik toplantıda geçici tedbirleri onayladığını ifade etti.

GEÇİCİ REJİM UZATILMADI

AB, Ukrayna mallarının gümrüksüz ithalatına ilişkin geçici rejimi uzatmadı. 2022 yılında Ukrayna’dan üye ülkelere gümrüksüz mal ithalatı başlatılmıştı. Ancak Ukrayna tarım ürünlerinin kontrolsüz arzı ve sınır ülkelerde Avrupalı çiftçiler arasında yaşanan sorunlar nedeniyle Avrupa Komisyonu, 2024 yılında yumurta, kümes hayvanı eti, şeker, yulaf, mısır, tahıl ve bal için kota uygulamaya koymuştu.

UKRAYNA, GÜMRÜKSÜZ TEDARİK İSTİYOR

Basında yer alan bilgileri göre, Ukrayna’nın gümrüksüz tedariği sürdürebilmek için uygun koşulların uzatılmasını talep ettiği, ancak tarafların zamanında bir anlaşmaya varamadığı vurgulanıyor. Avrupa Komisyonu’na göre, tercihli rejim döneminde Ukrayna, ürünlerinin AB ülkelerine sevkiyatını önemli ölçüde artırmış durumda.