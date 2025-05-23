Ab, Ukrayna’ya Gümrük Vergileri Getiriyor!

UKRAYNA’YA GÜMRÜK VERGİLERİ UYGULANACAK

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari, 6 Haziran itibarıyla Ukrayna’ya gümrük vergilerinin uygulanacağı bilgisini verdi. Avrupa Birliği, Ukrayna tarım ürünlerinin gümrüksüz ithalatını uzatmama kararı alarak, Ukrayna’dan gelen malların artık vergilendirileceğini duyurdu. Ujvari, AB ülkelerinin Perşembe günü yapılan teknik toplantıda geçici tedbirleri onayladıklarını vurguladı.

GÜMRÜKSÜZ İTHALAT UZATILMADI

AB, daha önce 2022 yılında Ukrayna’dan üye ülkelere gümrüksüz mal ithalatını başlamıştı. Ancak Ukrayna tarım ürünlerinin kontrolsüz arzı ve sınır ülkelerdeki Avrupalı çiftçilerin karşılaştığı sorunlar nedeniyle Avrupa Komisyonu, 2024 yılından itibaren yumurta, kümes hayvanı eti, şeker, yulaf, mısır, tahıl ve bal için kota uygulama kararı aldı.

UKRAYNA’DAN TALEPLER VAR

Medya kaynaklarında, Ukrayna’nın gümrüksüz tedariğini sürdürebilmek için uygun koşulların uzatılmasını talep ettiği ancak tarafların zamanında bir uzlaşmaya varamadığı bilgisi yer alıyor. Avrupa Komisyonu, tercihli rejim döneminde Ukrayna’nın ürünlerinin AB ülkelerine sevkiyatını önemli ölçüde artırdığını belirtiyor.