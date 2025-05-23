Ab, Ukrayna’ya Gümrük Vergisi Getiriyor

GÜMRÜK VERGİLERİ UYGULANACAK

Avrupa Komisyonu’un sözcüsü Balazs Ujvari, 6 Haziran tarihinden itibaren Ukrayna’ya gümrük vergilerinin vurulacağını duyurdu. AB, Ukrayna tarım ürünlerinin gümrüksüz ithalatını uzatma kararı almadı, bu durum Ukrayna’dan gelen malların artık vergilendirileceği anlamına geliyor. Ujvari, AB ülkelerinin geçtiğimiz Perşembe günü yapılan teknik toplantıda geçici tedbirleri onayladığını ifade etti.

GÜMRÜKSÜZ İTHALAT REJİMİ UZATILMADI

AB, Ukrayna mallarının gümrüksüz ithalatına ilişkin geçici rejimi uzatmamayı tercih etti. 2022 yılında Ukrayna’dan üye ülkelere gümrüksüz mal ithalatı başlatılmıştı. Ancak, Ukrayna tarım ürünlerinin kontrolsüz arzı ve sınırda Avrupalı çiftçilerin karşılaştığı sorunlar nedeniyle Avrupa Komisyonu, 2024 yılı için yumurta, kümes hayvanı eti, şeker, yulaf, mısır, tahıl ve bal ürünlerine kota koyma kararı aldı.

UKRAYNA DAHA FAZLA DESTEK İSTİYOR

Basında yer alan haberlere göre, Ukrayna, gümrüksüz tedariği sürdürebilmek için uygun koşulların uzatılmasını talep etmekte ancak taraflar arasında zamanında bir anlaşmaya varılamadığı bildiriliyor. Avrupa Komisyonu’na göre, tercihli rejim döneminde Ukrayna, ürünlerinin AB ülkelerine sevkiyatını önemli ölçüde artırdı.