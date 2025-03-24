ABB Konser Soruşturması: Kamu Zararı İddiası

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK KONSERLER HAKKINDA SORUŞTURMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce düzenlenen konserler, yargı sürecine girdi. 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan milyonlarca liralık konserlerle ilgili olarak müfettişlerin gerçekleştirdiği incelemeler bugün sona erdi.

KAMU ZARARI İDDİALARI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alınan bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği toplam 130 konserden 90’ında herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi. Ancak 33 konser için kamu zararı iddiasıyla yeni soruşturmalar başlatıldığını öğrenildi. Bu konserlerle ilgili olarak Ankara Valiliği’nden soruşturma izni alındığı ifade ediliyor.

SORUŞTURMALAR MANSUR YAVAŞ’IN BİLGİSİ DAHİLİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

33 konserle ilgili kamu zararı iddialarına yönelik başlatılan soruşturmanın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kapsamadığı, yalnızca konuyla ilgili 9 personeli içereceği ve Yavaş’ın bu konuda bilgi sahibi olduğu belirtiliyor. Gazeteci Nasuhi Güngör, katıldığı bir televizyon programında, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik konser soruşturması, 17 Mart’ta verilen bir izinle başlatıldı. Ancak bu, belediyeye değil, Mansur Yavaş’ın bilgisi dahilindeki ilgili personelin ihmalkarlığına yönelik bir soruşturma” diye konuştu.

DMM’DEN PROVOKASYONA KARŞI AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan konser soruşturmasıyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bir açıklama yapıldı. DMM, verilen soruşturma izninin ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı değil, konuyla ilgili personeli kapsadığını vurguladı. DMM’den yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması başlatıldı’ iddiası manipülasyon içermektedir. İddia edilenin aksine, soruşturma izni ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı değil, bu konudaki personeli kapsamaktadır” ifadeleri yer aldı. DMM, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince gerçekleştirilen ön inceleme neticesinde düzenlenen rapor doğrultusunda 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına dair incelemelerin tamamlandığını da belirtti. 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildiği, bu süreçte 9 personel hakkında soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.