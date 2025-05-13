ABB, Vatandaşları Yapay Zeka Uyarıyor

YAPAY ZEKAYLA ÜRETİLEN SAHTE İÇERİKLERE DİKKAT

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan sahte içerikler hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Belediye, art niyetli kişilerin Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sesini taklit ederek sahte reklam videoları hazırladığını duyurdu. ABB, resmi açıklamasında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

SAHTE VİDEOLARLA YAPILAN GİRİŞİMLER

ABB’nin yazılı açıklamasında, sosyal medya platformlarında bulunan sahte içeriklerle ilgili şu ifadeler yer aldı: “Bazı art niyetli kişiler, yapay zeka teknolojisi kullanarak Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın sesini taklit etmiş ve bazı firmalar adına reklam yaptığına dair görüntüler üretmiştir. Bu görüntüler tamamen gerçek dışıdır.” Belediye, Mansur Yavaş’ın böyle bir söylemi ya da reklam çalışması olmadığını açık bir şekilde belirtti.

VATANDAŞLARDAN ŞÜPHELİ İÇERİKLERE DİKKAT

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bu sahte videolara itibar etmemeleri konusunda uyardı ve şüpheli içeriklerle karşılaştıklarında resmi kaynaklardan doğrulama yapmalarını istedi. Açıklamada, “Bu tarz art niyetli girişimlere karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını önemle rica ederiz” ifadesine yer verildi.