Abd 1970 Patriot Füzesi Alacak

ŞİRKET TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK İHALE

Lockheed Martin şirketi, “şirket tarihindeki en büyük ihale” konulu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, ABD ordusu, Lockheed Martin’e 1970 adet Patriot (PAC-3) füzesi ve ilgili donanımın üretimi için 9,8 milyar dolar değerinde bir ihale verdi. Bu ihale, şirketin tarihindeki en büyük sözleşme olarak kaydedildi.

PATRIOT FÜZE SİSTEMİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Açıklamada, Lockheed Martin’in son yıllarda Patriot füze sistemi üretimini artırdığına dikkat çekildi. Şirketin 2025 yılına kadar 600’den fazla sistemi teslim etmesi bekleniyor. Ayrıca, ABD de dahil olmak üzere toplam 17 ülkenin “tehditlere karşı savunma” amacıyla Patriot sistemlerini tercih ettiği ifade edildi.

GENEL MÜDÜRÜN AÇIKLAMALARI

Lockheed Martin Genel Müdürü Jason Reynolds’un konuya ilişkin sözlerine de açıklamada yer verildi. Reynolds, “Bu sözleşmeyle, önümüzdeki yıllarda rekor sayıda Patriot füze sistemi teslim ederek müşterilerimizin savunma sistemleri için ihtiyaç duydukları gelişmiş füze savunma çözümlerine sahip olmalarını sağlayacağız.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.