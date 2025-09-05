ABD 1970 Patriot Füzesi Temin Edecek

LOCKHEED MARTİN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK İHALE

Lockheed Martin’den yapılan açıklamaya göre, şirket ABD ordusundan “şirket tarihindeki en büyük ihale” olarak nitelendirilen bir sözleşme aldı. Bu ihale kapsamında, Lockheed Martin’e 9,8 milyar dolar değerinde 1970 adet Patriot (PAC-3) füzesi ve ilgili donanımın üretimi için anlaşma yapıldı. Ayrıca, açıklamada şirketin son yıllarda Patriot füze sistemi üretimini artırdığı ve 2025 yılına kadar 600’den fazla sistemi teslim etmesinin beklendiği belirtildi.

PATRIOT SİSTEMİNİN GÜVENLİĞİ

Açıklamada, ABD’nin de aralarında bulunduğu 17 farklı ülkenin “tehditlere karşı savunma” amacıyla Patriot sistemlerini seçtikleri vurgulandı. Lockheed Martin Genel Müdürü Jason Reynolds’un konuya dair sözlerine de yer verildi. Reynolds, “Bu sözleşmeyle, önümüzdeki yıllarda rekor sayıda Patriot füze sistemi teslim ederek müşterilerimizin savunma sistemleri için ihtiyaç duydukları gelişmiş füze savunma çözümlerine sahip olmalarını sağlayacağız,” ifadelerini kullandı.