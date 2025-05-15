ABD Başkanı Donald Trump, Yatırım Topladı

10 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM HEDEFİ

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ikinci döneminde toplam 10 trilyon dolarlık yatırım elde etmeyi hedeflediklerini bildirdi. Bu kapsamda Orta Doğu turuna çıkarak Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etti. Trump, Suudi Arabistan’dan 600 milyar dolar ve Katar’dan ise 1,2 trilyon dolarlık yatırım taahhüdü aldı. BAE’ye ulaşmadan önce başkanlık uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan ve Katar’daki imzaladığı anlaşmalara dikkat çeken Trump, “Ülkemiz için trilyonlarca dolar yatırım topladık. Suudi Arabistan ve Katar’da çok iyi dostlarımız var” diye konuştu.

HAVA TAŞIMACILIĞINDA REKOR ANLAŞMA

Trump, Katar Hava Yolları ile Amerikalı uçak üreticisi Boeing arasında 160 uçak alımı için imzalanan 200 milyar dolarlık anlaşmaya vurgu yaparak, “Sanırım havacılık tarihindeki en büyük sipariş bu” ifadesini kullandı. Üçüncü durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelen Trump, baş başa görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BAE’nin ABD’ye on yıl boyunca gerçekleştireceği 1,4 trilyon dolarlık yatırım için teşekkür etti.

GELİŞİM İÇİN YATIRIMlar

Trump, ABD için geleceğe yönelik toplam 10 trilyon doların üzerinde yatırım sözü aldıklarını belirtti. Bu yatırımların yapay zeka ve bilişim sektörlerinde gelişime yol açacağını dile getirdi. Başkanlığının ilk döneminde ABD ekonomisinin güçlü olduğunu savunan Trump, bu dönemde daha da iyi olacağına inandığını ifade etti. ABD ile BAE arasındaki ilişkilerin gelişeceğinden emin olduğunu vurgulayan Trump, Al Nahyan’a, “Zengin bir ülkesiniz, seçim yapabilirsiniz ama benim yanımdan asla ayrılmayacağınızı biliyorum” dedi.