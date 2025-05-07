ABD Başkanı Trump: Büyük Duyuru Yapıyoruz!

ABD BAŞKANINDAN ÖNEMLİ DUYURU PERFORMANSI

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu öncesinde çok önemli bir duyuru yapacaklarını belirtti. Beyaz Saray’da Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği görüşmede, duyurunun olumlu bir gelişme olacağını vurguladı. Trump, “Ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok olumlu olacak. Gerçekten çok olumlu bir duyuru. Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak.” açıklamasında bulundu.

ORTA DOĞU ZİYARETİ ÖNCESİ KRİTİK HAZIRLIKLAR

Trump, Orta Doğu ziyaretinin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’ı kapsayacağını ifade ederken, tur öncesindeki duyurunun içeriği hakkında herhangi bir detay vermedi. Ziyaretin, bölgedeki diplomatik ilişkiler ve stratejik iş birlikleri açısından önemli olabileceği değerlendiriliyor.

ÇİN İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Trump, Çin’in ABD ile görüşmek istediğini ancak bu aşamada henüz bir müzakere yapılmadığını söyledi. “Çin ile ticaret yapmayarak hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ancak müzakere etmek istiyorlar ve biz de onlarla doğru zamanda bir araya geleceğiz.” şeklinde konuştu. Çin’in ABD’den elde ettiği büyük ekonomik kazançların, ticari ilişkilerin şu an durmasının olumsuz etkilediğini de ifade etti.

YATIRIM AKIŞI VE EKONOMİ POLİTİKALARI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Trump, otomotiv, alüminyum ve çelik gibi sektörlere getirilen tarifelerin, trilyonlarca dolarlık yatırımın ABD’ye geri dönmesine yol açtığını ileri sürdü. Eski Başkan Joe Biden döneminde ülkeye yasa dışı göçmenlerin geldiğini, kendi yönetimlerinin ise büyük yatırımları çektiğini ifade etti. “Burası herkesin olmak istediği bir pazar. Eğer ben buraya gelip bunu yapmasaydım, ABD böyle bir piyasa olmazdı.” dedi.

TİCARET ANLAŞMALARINA YAKLAŞIMI

Trump, ticaret anlaşmalarına dair sıkça sorular aldığını belirterek, ABD’nin anlaşma yapmak zorunda olmadığını vurguladı. “İstesek şu anda 25 anlaşma imzalayabilirdik. Ama onlar bizimle anlaşmak zorunda. Biz onların pazarından pay istemiyoruz.” ifadesini kullandı. Önümüzdeki iki hafta içinde Başkan Yardımcısı JD Vance, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile birlikte ticaret anlaşmalarını değerlendireceklerini duyurdu. Trump, “Belirlediğimiz rakamlar adil olacak. Ülkelere zarar vermek istemiyoruz, dost olmak istiyoruz.” diyerek ABD’nin esnek ama rekabetçi bir ticaret politikası izleyeceğini aktardı.

BÜYÜK DUYURU MERAKLA BEKLENİYOR

Trump’ın Orta Doğu turu öncesinde yapacağını belirttiği büyük duyuru, ABD dış politikası açısından kritik bir adım olabileceği öngörülüyor. Duyurunun içeriği hakkındaki belirsizlik devam ederken, dünya kamuoyu Trump’ın açıklamalarını yakın bir takipte.