ABD Başkanı Trump: Gazze’de Sonuç Yakın

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GAZZE AÇIKLAMALARI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’u Oval Ofis’te ağırladığı görüşmede, basın mensuplarıyla bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki açlık sorununa dikkat çekti. Trump, uluslararası kurumların da durumu teyit ettiğini hatırlatarak, “(Gazze’deki) Bu durum bir an önce halledilmeli. Bu işin bir an önce bitmesi gerekiyor. Bitmesi gerekiyor çünkü açlık ve açlıktan daha kötü olan insanların öldürülmesi gibi diğer tüm sorunlar sürüyor” dedi.

DURUMUN CİDDİYETİ VE ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Gazze Şeridi’ndeki kötüleşen duruma vurgu yapan Trump, sürecin ‘sonuna yaklaşıldığı’ mesajını verdi. “Bence 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor. Çünkü onlar binlerce yıldır savaşıyorlar ancak bu durum sona ermek zorunda” ifadesini kullandı. Ayrıca, ABD’nin Gazze’ye 60 milyon dolarlık gıda yardımı gönderdiğini ve bu yardımların dağıtıldığını belirtti. Gazze halkının gıda ihtiyacını karşılamak için gerekli çabayı gösterdiklerini söyledi.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER

Gazze’deki insani krizin sona ermesi için ABD’nin İsrail nezdinde ‘diplomatik girişimde’ bulunup bulunmadığıyla ilgili bir soruya Trump, bu yönde çaba gösterdiklerini belirtti. Bu konuyla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, “Bu girişimlerimiz hiç durmadı, Hamas’ın olmadığı bir çözüm için çalışıyoruz” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI ÜZERİNE TEPKİLER

Bir gazetecinin, “İsrail Gazze’deki bir hastaneyi bombaladı ve 5 gazeteci dahil 20 kişi öldü. Ne dersiniz?” şeklindeki sorusunu Trump, “Bu ne zaman oldu? Bilmiyordum” şeklinde yanıtladı. Daha sonra Trump, “Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz” ifadesini kullandı. Ayrıca, İsrail’e yönelik bir değerlendirme yapmaktan kaçınan Trump, Hamas’ın elindeki esirleri kendisinin kurtardığını ve Gazze’deki durumu ‘çok kötü’ olarak ifade etti.