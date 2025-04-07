ABD Başkanı Trump Geri Adım Atmıyor!

KÜRESEL PİYASALARDA DERİNDEN SARSLANMA

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı tarifeler, dünya çapında piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açtı. 2 Nisan’da yürürlüğe giren yeni gümrük vergisi, küresel piyasaları altüst ederek Asya borsalarında satışların hızlanmasına neden oldu. Japonya’daki işlemler tamamen durma noktasına gelirken, Hong Kong borsası 1997 yılından bu yana en kötü gününü yaşadı ve yüzde 13’lük bir düşüşle kapanarak yatırımcıları endişeye sevk etti. Aynı zamanda Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7, Çin’deki Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 7,3, Güney Kore’nin Kospi endeksi ise yüzde 5,6 değer kaybetti.

AVRUPA BORSALARINDA SERT GERİLEME

Asya borsalarında yaşanan sert satışların etkisi Avrupa borsalarına da yayılarak açılış itibarıyla Stoxx 600’de işlem gören şirketlerin neredeyse yüzde 97’sinin hisse fiyatları düştü. Borsa İstanbul’da ise BIST 100 endeksi haftaya yüzde 2,80’lik bir kayıpla 9.117,38 puandan başladı. Türkiye, bu süreçten en az etkilenen ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor.

KAYIPLARDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Süreç ilerledikçe yeni gümrük tarifeleri sonucunda Asya borsalarında kayıplar yüzde 5’e kadar çıkarken, Çin borsasındaki düşüş oranı bu sınırı aşan değerler gördü. Almanya, Singapur ve Japonya borsalarında da kayıplar yüzde 7 civarına ulaştı. Güney Kore’de kayıplar yüzde 5’i geçerek devre kesici uygulamalarını devreye soktu.

Avrupa’da Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 6,4 değer kaybetti ve 465 puana gerileyerek yatırımcıları korkutmaya devam etti. Almanya DAX 40 endeksi yüzde 7,5 azalışla 19.142 puana düşerken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi de yüzde 4,9 kayıpla 7.658 puanda işlem gördü. Aynı zamanda ABD vadeli endekslerinde de sert düşüşler ortaya çıktı; Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4,3, S&P 500 yüzde 5 ve Nasdaq 100 yüzde 5,5 değer kaybetti.

TRUMP’TAN GERİ ADIM GELMİYOR

Altın, petrol ve Bitcoin’de gözlemlenen düşüş, yatırımcıları fazlasıyla şok etti. Trump, gümrük vergisi konusundaki tutumunun değişmeyeceğini belirtirken, otomotiv sektöründe de fiyat artışlarının beklendiğinin sinyallerini verdi. Trump, yaptığı açıklamada “Ekonomide çok fazla sorun vardı” diyerek, ABD ekonomisini tedavi edilmesi gereken bir hastaya benzetti. “Hastanın durumu ağırdı. Bir operasyon geçirdi. Patlayan bir ekonomi olacak. Muhteşem olacak” ifadeleri dikkat çekti.