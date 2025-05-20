ABD Başkanı Trump’ın ‘Altın Kubbe’ Açıklaması

YENİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TANITILDI

Amerika, hava savunma kapasitesini artırmak için yeni bir sistem ekliyor. Oval Ofis’te düzenlenen bir etkinlikte eski Başkan Trump, “Altın Kubbe” olarak adlandırılan yeni hava savunma sistemini tanıttı. Bu sistemin uzaydan gelen füzeleri bile etkisiz hale getirebileceğini söyledi.

SİSTEMİN MALİYETİ VE ÖZELLİKLERİ

Trump, yeni füze sisteminin toplam maliyetinin 175 milyar dolar olacağını vurguladı. “İsrail’in Demir Kubbe’sinden çok daha iyi olacak” diyen Trump, bu yeni sistemin özelliklerini detaylandırarak, hipersonik füzeleri vurma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. “Bu, başlangıçta bir tür aşağı yönlü pozisyon.” ifadesiyle projenin kapsamını açıkladı. Ayrıca, Altın Kubbe projesinin inşasına başlamak için 25 milyar dolar ayrılacağını duyurdu.

TAMAMLANMA SÜRESİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Trump, Altın Kubbe projesinin yaklaşık 3 yıl içinde tamamlanacağını kaydetti. “Kanada bizimle iletişime geçti ve Altın Kubbe füze savunma sisteminin bir parçası olmak istiyor.” diyerek uluslararası iş birliğine de dikkat çekti. Böylece, Amerika’nın hava savunma gücünün dünya çapında etkisini artırmayı hedefliyor.