ABD Başkanı Trump’ın Dünürü Kushner Büyükelçi!

ABD SENATOSU CHARLES KUSHNER’I ONAYLADI

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris Büyükelçiliği için aday gösterdiği Charles Kushner’ı onayladı. Kushner, Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın kayınbabası olarak biliniyor. Ancak onun geçmişi, siyasette çeşitli tartışmalara yol açtı. Vergi kaçırma, yasa dışı bağış yapma ve seks tuzağı kurma suçlamalarıyla hapis cezası almış olan Kushner, 2020 yılında Trump tarafından affedilmişti. Şimdi, ABD’nin Paris Büyükelçisi olarak görev yapmaya hazırlanıyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Başkan Trump, 30 Kasım’da yaptığı bir açıklamada “Charles Kushner’i ABD’nin Fransa Büyükelçisi olarak aday göstermekten mutluluk duyuyorum. O, ülkemizi ve çıkarlarını temsil edecek güçlü bir savunucu olacak müthiş bir girişimci, hayırsever ve iş adamıdır” şeklinde ifadelerde bulundu. Trump, ayrıca dünürünün ABD Holokost Anma Konseyine atandığını ve New York ile New Jersey Liman İdaresinde komiser ve başkan olarak görev yaptığını belirtti. Bunların yanında, New York Üniversitesi gibi önemli kuruluşların yönetim kurulunda yer aldığı bilgisini de paylaştı.

KUSHNER’IN GEÇMİŞİ

Charles Kushner, 2005 yılında vergi kaçırma, seks tuzağı kurma ve yasa dışı seçim kampanyası bağışında bulunma gibi suçlamalarla yargılandı ve 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Trump, başkanlığının sona ermesine birkaç hafta kala, 23 Aralık 2020’de aralarında Charles Kushner’ın da bulunduğu mahkumlar için af kararı aldı. ABD yasalarına göre, ülkenin başkanı, suçunu itiraf etmesine ya da yargıç tarafından suçlu bulunmasına bakılmaksızın istediği kişiler hakkında af kararı çıkarabiliyor.