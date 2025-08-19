ABD Başkanı Trump, Putin’le Anlaşma Yapacak

Dünya

ABD BAŞKANI TRUMP VE ZELENSKİ ZİRVESİ SONA ERDİ

Dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında gerçekleşen zirve tamamlandı. Zirve sonrası Trump, Zelenski ve Avrupa Birliği liderleri basın mensuplarının önünde fotoğraf çektirip, çeşitli açıklamalarda bulundular.

TRUMP’TAN MACRON’A ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Trump’ın Zelenski ve AB liderleriyle birlikte basın önüne çıktığı esnada Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a, “Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak” sözlerini söylediği duyuldu. Bu açıklama, mikrofon sebebiyle tüm salona yayıldı.

Belçika’da Okullarda Cep Telefonu Yasağı

Belçika, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonları ile diğer elektronik cihazların kullanımını 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren yasaklama kararı aldı.
TMSF, 4.6 Milyar Lira Satışı gerçekleştiriyor

TMSF, RHG Enertürk'ü yüksek bir muhammen bedelle satışa sundu.

