Abd Borsası Sert Düşüşle Açıldı

KÜRESEL PİYASALARDA ENDİŞELER ARTIYOR

Küresel piyasalarda ticaret savaşlarına dair artan endişeler, büyük bir deprem etkisi yaratıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yatırımcıların vergi etkilerini kabullenmesi gerektiğini ve ABD’nin dış ticaret açığı sorunu çözülene kadar Çin ile anlaşmaya varmayacağını açıkladı. Çin, ABD’nin uyguladığı gümrük vergisine yaptıkları misillemenin piyasalardaki etkisinin net bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Avrupa Birliği ticaret bakanları ise bugün Lüksemburg’da toplanarak, Trump’ın gümrük vergisi paketine nasıl yanıt vereceklerini görüşecek. Ticaretteki gerilime yönelik kaygılar, riskli varlıklardan çıkışı hızlandırdı.

TRUMP’TAN İLAÇ BENZETMESİ

Yatırımcılar, varlık fiyatlarında oluşan trilyonlarca dolarlık kayıp ve ekonominin göreceği zarar nedeniyle Trump’ın gümrük vergilerindeki artışı yeniden gözden geçirebileceğini düşünüyor. Trump, piyasalardaki düşüşle ilgili, “Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir.” dedi. Öte yandan, Amerikan iş dünyasından Trump’a yönelik tepkiler yükselmeye başladı. Milyarder yatırımcı Bill Ackman, Trump’ın gümrük vergisi stratejisinin ülkeyi kendi özüne zarar veren bir ekonomik nükleer kışa sürüklediğini savundu. Ackman, seçmenlerin böyle bir duruma oy vermediğini belirtti.

ABD BORSASI SERT DÜŞTÜ

ABD borsaları yeni haftaya sert bir düşüşle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 3,31 düşüşle, Nasdaq yüzde 4’lük kayıpla ve S&P 500 endeksi yüzde 3,72’lik azalışla açıldı. İlk işlemlerden sonra kayıplar daha da arttı. S&P 500 endeksi, son zirvesinden yüzde 20 düşerek ayı piyasası sinyali vermiş oldu.

ASYA BORSALARINDA REKOR KAYIP

Japonya’daki Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7’lik düşüşle 31 bin 187 puandan, Güney Kore’deki Kospi endeksi yüzde 5,6 azalarak 2 bin 328 puandan ve Çin’deki Şanghay bileşik endeksi yüzde 7,3’lük düşüşle 3 bin 96 puandan kapanmış durumda. Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 12,7 değer kaybıyla 19 bin 960 puandan işlem görürken, Hindistan’daki Sensex endeksi yüzde 4,3 düşerek 72 bin 152 puandan işlem görüyor. Avustralya borsasında kayıplar yüzde 10’a kadar ulaştı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 7,68 gerileyerek son 16 yılın en sert günlük düşüşünü kaydetti.

AVRUPA BORSALARINDA DERİN KAYIPLAR

Avrupa borsaları ve ABD vadeli işlemlerinde kayıplar daha da derinleşti. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 6,4 düşüşle 465 puandan, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 7,5 azalışla 19 bin 142 puandan ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 4,9 değer kaybıyla 7 bin 658 puandan işlem görüyor. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 7,3 düşerek 32 bin 135 puana, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 5,9 azalarak 11 bin 702 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 6,2 değer kaybıyla 6 bin 825 puana geriledi. ABD’de vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4,3, S&P 500 yüzde 5 ve Nasdaq 100 yüzde 5,5 azaldı.

KRİPTO PARALARDA GERİLEME

Piyasaların en dalgalı varlıkları olan kripto paralarda da sert düşüşler yaşandı. Coinmarketcap’in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 10,58 azalarak 2 trilyon 390 milyar dolara gerilemiş durumda. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10’dan fazla kayıpla 75 bin doların altına indi. Ethereum’un fiyatı da yaklaşık yüzde 22 değer kaybederek bin 421 dolar seviyesine geriledi.

PETROL VE GAZ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Avrupa’da en belirgin olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de, mayıs vadeli kontratlarda gaz fiyatı açılışta bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 4 düşerek 35 eurodan işlem görmeye başladı. Gaz fiyatları, açılış sonrası yüzde 8 azalarak 33,5 euroya kadar geriledi. Böylelikle Avrupa’da gaz fiyatları, Mayıs 2024’ten beri görülen en düşük seviyeye inmiş oldu. Brent petrol ise 63 dolara kadar düşerek, dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ARTIYOR

Yatırımcılar, gümrük vergilerinin resesyon tehlikesini artırdığını öngörüyor ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıstan itibaren faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Vadeli işlemlere göre ABD’de bu yıl 25 baz puanlık beş faiz indirimini göz önünde bulundurulurken, Hazine tahvillerinin getirisi ve dolar kayıp veriyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle birlikte ABD Hazine tahvillerinin getirisi 8 baz puan düşerek yüzde 3,916 seviyesine geriledi.