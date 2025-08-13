Abd Bütçesi Temmuz’da 291 Milyar Dolar Açıklandı

BÜTÇE AÇIĞI HESAPLANDI

1 Ekim 2024’te başlayan ve 30 Eylül 2025’te sona erecek 2025 mali yılının onuncu ayında federal hükümetin bütçe açığı 291 milyar dolar olarak tespit edildi.

TEMMUZDA BÜTÇE AÇIĞINDA ARTIŞ

Federal hükümet, bir önceki yıl temmuz ayında 243,7 milyar dolarlık bir bütçe açığı vermişti. Böylece bu yıl temmuzda bütçe açığı, geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 19,4 arttı. Bu dönemde bütçe dengesine dair piyasalardaki beklenti 206,7 milyar dolarlık bir açık olması yönündeydi. Hükümetin gelirleri temmuzda yıllık yüzde 2,5 artarak 338,5 milyar dolara ulaşırken, harcamaları yıllık yüzde 9,7 artışla 629,6 milyar dolara yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikaları doğrultusunda temmuzda gümrük vergilerinden elde edilen net gelirin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 287,9 artış göstererek yaklaşık 28 milyar dolara ulaşması dikkati çekti.

2025 mali yılının onuncu ayı olan temmuz itibarıyla toplam bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı. Önceki yıl bu rakam 1,5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Mali yılın on ayında toplam gelirler geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 6,4 artarak 4,4 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 6,7 artışla yaklaşık 5,9 trilyon dolara ulaştı.