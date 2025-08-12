Abd Bütçesi Temmuz’da 291 Milyar Dolar Açıklandı

BÜTÇE AÇIĞI HESAPLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Buna göre, 1 Ekim 2024’te başlayıp 30 Eylül 2025’te sona erecek 2025 mali yılının onuncu ayında federal hükümetin bütçe açığı 291 milyar dolar olarak belirlendi.

ABD’DE BÜTÇE AÇIĞI TEMMUZDA ARTTI

Geçen yıl temmuz ayında federal hükümet 243,7 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Bu durumda bütçe açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 arttı. Bu süreçte bütçe dengesine dair piyasa beklentisi 206,7 milyar dolarlık bir açık vermesi yönündeydi. Hükümetin gelirleri, temmuzda yıllık yüzde 2,5 artarak 338,5 milyar dolara ulaştı. Harcamalar ise yıllık yüzde 9,7 artış göstererek 629,6 milyar dolara çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük politikası doğrultusunda, temmuzda gümrük vergilerinden elde edilen net gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 287,9 artışla yaklaşık 28 milyar dolara ulaştı.

ON AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 1,6 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ

2025 mali yılının onuncu ayı olan temmuz itibarıyla toplam bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1,5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Mali yılın on ayında elde edilen gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak 4,4 trilyon dolara yükselirken, harcamalar yüzde 6,7 artışla yaklaşık 5,9 trilyon dolara çıktı.