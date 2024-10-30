ABD Büyüme Verisi Beklentileri Aştı

ABD EKONOMİSİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BEKLENTİLERİN ALTINDA BÜYÜDÜ

ABD’de yılın üçüncü çeyreğine dair öncü büyüme verisi paylaşıldı. Üçüncü çeyrekte, ekonomi yüzde 2,8 oranında büyüdü ve bu rakam beklentilerin altında kaldı. Büyümenin yüzde 3 olması bekleniyor, ancak gerçekleşen oran beklentileri karşılayamadı. İlk çeyrek büyümesi yüzde 1,6, ikinci çeyrek büyümesi ise yüzde 3 olarak kaydedilmişti.

BÜYÜME HIZI ENFLASYON ÜSTÜNDE

Üçüncü çeyrek büyüme hızı, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyona sebep olmayan yaklaşık yüzde 1,8’lik büyüme oranının önemli ölçüde üstünde yer alıyor. Bu durum, ABD ekonomisinin dinamik yapısını ve karşılaşılan zorlukları göstermektedir. Kaynak: CNBC-e