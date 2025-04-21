“ABD, Çin’e Bağımlılığı Vurguluyor”

DÜNYA TİCARET SAVAŞININ ORTASINDA

Seçim kampanyası sırasında gümrük vergilerine dair adımlar atacağına dair sinyaller veren ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşlarının başlamasına neden oldu. Trump, ABD’deki üretimi artırma hedefiyle global ölçekte yeni gümrük tarifeleri açıkladı. Bu süreçte Çin ile gerçekleştirilen karşılıklı misillemeler sonucunda vergi oranları yüzde 145’e kadar yükseldi. Ticaret savaşı tam anlamıyla başlarken uzmanlar, Trump’ın bu eyleminin ABD ekonomisine zarar vereceği kanısında.

ABD’NİN ÇİN’E BAĞIMLILIĞI

Dev teknoloji şirketlerine sahip olmasına rağmen ABD’nin elektronik parça tedarikinde Çin’e olan bağımlılığı dikkat çekiyor. Bu konuyla ilgili olarak Forbes dergisinde yapılan bir analiz, ABD’nin teknolojik ürünlerin üretiminde gereken parçalar açısından Çin’e bağımlılığını gözler önüne serdi. Yazıda, “Çin, küresel drone parçalarının %90’ını kontrol ediyor ve bu durum Amerikan üreticilerini çaresizce Çin tedarik zincirlerine bağımlı hale getiriyor!” ifadelerine yer verildi.

Analizde, ABD’nin Çin ile bağlarını koparmayı göze alamayacağına dikkat çekildi. “Bu, Amerika’nın kendi insansız hava aracı endüstrisini çökertir!” denilerek durumu açıklayan uzmanlar, tedarik zincirinin kırılmasının getireceği tehlikelere vurgu yaptı.

TÜRKİYE’NİN YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Forbes’teki bu yazı, Türkiye’nin İHA ve SİHA alanında dünya çapında tanınan yerli ve milli üretimlerini akıllara getirdi. Tamamen yerli üretimle dışa bağımlılığı azaltmanın önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

TİCARETİ ETKİLEYEN KARŞILIKLI TARİFE MİSİLLEMELERİ

Çin, Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı “karşılıklı tarifelere” ilk tepki veren ülke oldu ve benzer oranlarla karşılık verdi. İki ülke arasında yaşanan tarife restleşmesinin ardından, ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük tarifeleri yüzde 145’e, Çin’in verdiği cevap ise yüzde 125’e yükseldi. Washington yönetimi, diğer ülkelere uyguladığı karşılıklı tarifeleri 90 gün erteledi, ancak Çin’e yönelik olanlar hemen yürürlüğe girdi. Ayrıca, Wall Street Journal gazetesi, Trump yönetiminin karşılıklı tarifeler konusunda müzakereler yürüttüğü 70 ülkeye Çin ile ekonomik bağlarını kısıtlamaları için baskı yaptığına dair iddialara yer verdi.