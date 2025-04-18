Abd, Çin Gemilerinden Ücret Alacak

ABD TİCARET TEMSİLCİLİĞİ’NDEN YENİ AÇIKLAMA

ABD Ticaret Temsilciliği’nden (USTR) gelen son bilgiye göre, Amerikan gemi inşasını yeniden canlandırmak ve Çin’in denizcilik, lojistik ve gemi inşa alanlarındaki etkisini dengelemek amacıyla bazı adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor. Bu durum, yaklaşık bir yıl süren detaylı bir soruşturmanın neticesi olarak ortaya çıkıyor ve kamuoyundan alınan görüşlerle destekleniyor.

ÖNLEMLER İKİ AŞAMADA HAYATA GEÇECEK

Yeni uygulamaların iki aşamalı bir süreçte devreye gireceği bildiriliyor. İlk aşamada, yani ilk 180 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacak. Bu sürecin ardından, Çin merkezli gemi sahipleri ve işletmecilerinden, ABD seferleri için net tonaja bağlı olarak ücretler isteneceği, ayrıca Çin yapımı gemilerin işletmecilerinden de net tonaj veya konteyner başına ücret alınacağı belirtiliyor. Bu ücretler zamanla kademeli olarak artacak.

İKİNCİ AŞAMA VE GÜMRÜK TARİFELERİ

Açıklamanın devamında, 3 yıl içinde gerçekleştirilecek ikinci aşama için ABD yapımı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemilerinin destekleneceği, bu kapsamda LNG’nin yabancı gemilerle taşınmasında farklı kısıtlamalar uygulanacağı ifade ediliyor. Bu kısıtlamaların 22 yıl boyunca kademeli olarak artırılacağı da belirtildi. Ayrıca, liman ekipmanlarına yeni gümrük tarifeleri getirilmesi gündemde ve bu konuda kamuoyunun görüşünün alındığı aktarılıyor.

DEĞERLENDİRMELER VE GELECEK PLANLARI

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, gemi ve deniz taşımacılığının Amerika’nın ekonomik güvenliği ile ticaretin akışı açısından kritik olduğuna vurgu yaparak, “Trump yönetiminin alacağı adımlar, Çin’in hakimiyetini tersine çevirmeye başlayacak, ABD tedarik zincirine yönelik tehditleri ele alacak ve ABD yapımı gemilere talep sinyali gönderecek.” ifadelerini kullanıyor.