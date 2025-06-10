ABD-Çin Ticaret Müzakereleri, Bitcoin’i Yükseltti

ABD-ÇİN TİCARET GÖRÜŞMELERİ KRİPTO PİYASASINI ETKİLİYOR

ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri, kripto varlıklarda önemli bir yükseliş dalgasını tetikliyor. Görüşmelerdeki olumlu gelişmeler, yatırımcıların risk alma isteğini artırırken, Bitcoin 110 bin 587 dolara kadar çıkarak yeni bir rekorun eşiğine gelmiş durumda. Bitcoin’in piyasa değeri ise bu yükselişle birlikte 2,19 trilyon dolara ulaşarak, kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturuyor.

SON 24 SAATTEKİ ARTIŞLAR

Pazartesi günü itibarıyla kripto piyasasının toplam değeri, yüzde 3,85 oranında artış gösterdi. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4,1 değer kazandı. Ethereum, yüzde 6’nın, Dogecoin ise yüzde 5,6’nın üstünde bir yükseliş yaşadı. Genel işlem hacmi ise bir önceki güne göre yüzde 43 oranında artarak 119 milyar dolara ulaştı. Bu hareketlilik, altcoin piyasasını da olumlu bir şekilde etkiledi.

BİTCOİN REKOR KIRACAK MI?

Opsiyon piyasasında da yükseliş eğilimi gözlemleniyor. Açık pozisyonların yüzde 62’sinden fazlası alım opsiyonlarında yoğunlaşmış durumda. Son 24 saatteki işlem dağılımı, işlemlerin yaklaşık üçte ikisinin alım yönlü gerçekleştiğini gösteriyor. Bu oranlar, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’den yukarı yönlü bir hareket beklediklerini ortaya koyuyor. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma potansiyelini artırırken, yatırımcılar için kritik bir dönemeci işaret ediyor. ABD-Çin ticaret görüşmelerinin seyri ve makroekonomik göstergeler, kripto para piyasalarının yönünü belirleyecek önemli faktörler arasında yer alacak.