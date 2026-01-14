ABD Darphanesi Gümüş Ürünlerin Satışını Askıya Aldı

abd-darphanesi-gumus-urunlerin-satisini-askiya-aldi

BD DARPHANESİ GÜMÜŞ ÜRÜNLERİN SATIŞINI ASKIYA ALDI

ABD’nin resmi darphanesi olarak görev yapan kurum, gümüş ürünlerin tamamının satışını durdurdu. Yapılan açıklamada, gümüş fiyatlarındaki dalgalanmaların, ürünlerin sağlıklı bir şekilde fiyatlandırılmasına engel olduğu belirtildi. Bu nedenle, gümüş numismatik ürünlerin, fiyatlar güncellenene kadar geçici olarak satıştan kaldırıldığı ifade edildi.

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ HIZLI HAREKETLER

Açıklamada, metal maliyetlerindeki artış nedeniyle tüm numismatik ürünlerde fiyat güncellemelerinin değerlendirildiği, özellikle gümüş fiyatlarındaki ani dalgalanmaların bu kararda etkili olduğu vurgulandı. Fiyat güncellemeleri yapılıncaya kadar bazı ürünlerin satış kanallarında yer almayacağı belirtildi.

ARTAN FİZİKSEL TALEP

Piyasa uzmanları, ABD Darphanesi’nin spekülatif işlemler yapmadığı ve doğrudan fiziksel gümüş tedarik ettiğini hatırlatarak, satışların askıya alınmasının fiziksel gümüş talebinin arttığına ve arz tarafında baskı oluştuğuna işaret ettiğini düşünüyor. Uzmanlar, bu tarz adımların geçmişte gümüş piyasasında görülen arz sıkışmalarının ön sinyalleri arasında yer aldığını belirtiyor.

MÜŞTERİLERE YENİ HABERLER GELECEK

Fiyat güncellemelerinin tamamlanmasının ardından müşterilere yeniden bilgi verileceği kaydedilirken, en güncel ürün fiyatları ve stok durumunun takip edilmesi için ABD Darphanesi’nin ürün takvimi üzerinden bilgi alınabileceği duyuruldu.

GÜMÜŞ FİYATINDA SON DURUM

Gümüşün ons fiyatı 91,184 dolarla tarihi bir zirveye ulaşmış durumda. Bunun yanı sıra, 100 dolara ulaşacağına dair endişeler de mevcut. Yurt içinde, gram gümüş fiyatı ise 126,49 TL ile tarihî bir yüksekliğe ulaşmış durumda.

