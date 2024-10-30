“ABD’de 51 Milyon Erken Oy Kullanıldı” “ABD’de 51 Milyon Erken Oy”

SEÇİM SÜRECİNE HIZLI YAKLAŞIM

The Hill’in yaptığı habere göre, 60. başkanlık seçimleri için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca Amerikalı seçmen, posta ile ya da sandıklarda erken oy verme hakkını aktif bir şekilde kullanıyor. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı’nın verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri genelinde, erken oy verme imkânının bulunduğu eyaletlerde, dün yerel saat 16.00 itibarıyla 24 milyondan fazla kişinin posta yoluyla, yaklaşık 27 milyon kişinin ise şahsen erken oy kullandığı belirtiliyor.

2020 SEÇİMLERİNE BENZERLİKLER

Mevcut rakam, 2020 seçimlerinde Kovid-19 salgını nedeniyle Amerikalıların büyük bir kısmının posta yoluyla oy verme yönelimine gittiği 154 milyondan fazla oy sayısının neredeyse üçte birine denk geliyor. Bu durum, erken oy verme işleminin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Seçmen katılımı ve oy verme süreçlerinin güncel durumu, seçimlerin genel seyri üzerinde önemli bir etki yaratıyor.