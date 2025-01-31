ABD’de Enflasyon Göstergeleri Beklentiler İçinde

ENFLASYON GÖSTERGELERİ BEKLENTİLER DAHİLİNDE

ABD’de enflasyon göstergeleri beklentiler doğrultusunda şekillenirken, New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,38 artışla 45.054,36 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 artışla 6.096,79 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,77 yükselişle 19.832,33 puana ulaştı.

KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARI ARTTI

ABD’deki kişisel tüketim harcamaları aralık ayında yüzde 0,7 artarak beklentilerin üzerinde bir sonuç aldı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artarak Fed’in enflasyon hedefinin üzerinde kaldı. Bu verilerin ardından ABD’nin 10 yıllık hazine tahvili faizi yüzde 4,54 seviyesine yükseldi. Dördüncü çeyrekte istihdam maliyet endeksi ise yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerini karşıladı.

ŞİRKET BAZINDA HAREKETLİLİKLER

Piyasalar, ekonomi politikalarıyla ilgili gelişmeleri takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Meksika ve Kanada’dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Bu durum, piyasalarda dikkatle izleniyor. Fed yetkililerinin açıklamaları da önemli bir diğer unsur oldu. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, mevcut politika duruşunun ekonomik veriler ve Trump yönetiminin politikaları göz önüne alındığında dengeli olduğunu belirtti. İş gücü piyasasının sıkı görünmediğini ifade eden Bowman, ücret artış hızının enflasyon hedefinin biraz üzerinde seyrettiğini açıkladı. Piyasalar, ekonomi politikalarına dair gelişmeler ve Fed’in olası adımlarını yakından takip ediyor.