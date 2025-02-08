ABD’de Kaybolan Uçağın Enkazı Bulundu

ARTAN GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki artan uçak kazaları, güvenlik kaygılarını daha da derinleştiriyor. Geçtiğimiz ay içerisinde meydana gelen üç büyük kaza, ülke genelinde çok sayıda kayıpla sonuçlandı. Bu ölümlü kazalara bir yenisi daha eklendi.

HAVA YOLCULUĞUNDA TRAJİK HİSTORİ

ABD’nin Alaska eyaletinde kalkış yapan Bering Air uçağı, dün uçuş gerçekleştirdikten kısa süre sonra kayboldu. Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Unalakleet şehrinden Nome’ya seyahat eden Bering Air’a ait küçük yolcu uçağının radardan kaybolduğu duyuruldu.

ENKAZIN BULUNMASI

Uçuş kayıt verilerine göre, uçak yaklaşık bir saatlik mesafe için kalkış yaparken, yerel saatle 14.38’de, kalkıştan 38 dakika sonra deniz üzerinde sinyal alındığı belirtildi. Bir pilot ve 9 yolcunun bulunduğu Cessna Caravan tipi uçağın tespiti için başlatılan operasyon kapsamında, uçağın enkazına ulaşılmıştır.

KURTULAN OLMADIĞI AÇIKLANDI

ABD Sahil Güvenlik ekipleri, uçağın enkazına ulaşıldığını bildirdi ve kurtulan olmadığını belirtti. Açıklamada, “Uçağın Nome’un güneydoğusunda bulunmasının ardından kayıp uçağı arama çalışmalarını sonlandırdık. Uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Geriye kalan 7 kişinin uçağın içinde olduğu düşünülüyor ancak uçağın durumu nedeniyle şu anda ulaşılamıyor. Bu trajik olaydan etkilenenlere içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.” denildi.