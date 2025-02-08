ABD’de Kaybolan Uçağın Enkazı Bulundu

AMERİKA’DA ARTIŞ GÖSTEREN UÇAK KAZALARI

Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen artan uçak kazaları, güvenlik kaygılarını daha da derinleştiriyor. Geçtiğimiz ay içinde ülkede üç büyük kaza yaşanırken, bu kazalarda birçok kayıp yaşandığı bildirilmişti. Son tragik kazaya bir yeni eklenmiş oldu.

ALASKA’DA KAYBOLAN UÇAK

Dün, ABD’nin Alaska eyaletinde kalkış yapan Bering Air uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Kamu Güvenliği Departmanı, Unalakleet şehrinden Nome’ye doğru hareket eden Bering Air’a ait küçük yolcu uçağının kaybolduğunu duyurmuştu.

ENKAZ BULUNDU, KURTULACAK YOK

Uçuş kayıt verilerine göre, uçağın kalkışından 38 dakika sonra, yerel saatle 14.38’de deniz üstünde sinyal alındığı belirtildi. Cessna Caravan tipi uçakta bir pilot ve 9 yolcu bulunuyordu. Yapılan arama operasyonu sırasında, uçağın enkazına ulaşılmıştır. ABD Sahil Güvenlik ekipleri, enkaza ulaşıldığını ancak kurtulan olmadığını açıklamıştır. “Uçağın Nome’un güneydoğusunda bulunmasıyla birlikte, kaybolan uçağı arama çalışmalarını sonlandırdık. Uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Geriye kalan 7 kişinin durumu da bilinmiyor, ancak uçakta olduğu düşünülüyor. Bu trajik olaydan etkilenenlere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” denilmiştir.