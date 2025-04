Abd’de Konut Fiyatları Yavaşladı

ABD’DE KONUT FİYAT ENDİKSI YAYIMLANDI

ABD’de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi’nin verileri açıklandı. Buna göre, şubat ayında ABD’de ulusal konut fiyat endeksi, yıllık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi. Bu artış, konut fiyatlarının yükseldiğini gösterirken, aynı zamanda artış hızındaki yavaşlamaya da işaret ediyor.

YILLIK ARTIŞ ORANLARI

Ulusal konut fiyat endeksi, şubat ayında geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 3,9 artmış durumda. Ancak bu dönemde konut fiyatlarındaki artış hızı, ocakta yıllık yüzde 4,1 iken, düşüş göstermiş bulunuyor.

20 KENTTEKİ ARTILAR

ABD’nin 20 kentini kapsayan konut fiyat endeksi ise şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 seviyesinde artış gösterdi. Piyasa beklentileri ise endeksin yüzde 4,6 artması yönündeydi. Geçen ocakta bu endeksin artışı yüzde 4,7 olarak kaydedilmişti.

NEW YORK EN YÜKSEK ARTIŞI GÖSTERİYOR

Endeks verilerine göre, yıllık bazda konut fiyatlarının en fazla arttığı şehir New York oldu. New York’ta konut fiyatları, bu dönemde yüzde 7,7 arttı. New York’un ardından en yüksek artış gösteren şehirler ise sırasıyla yüzde 7 ile Chicago ve yüzde 6,6 ile Cleveland olarak belirlendi. Ayrıca, konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 1,5 azalışla Tampa olarak kaydedildi.