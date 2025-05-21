Ekonomi

ABD’de Konut Kredisi Faizi Zirve Yüksek

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FAİZ ORANLARI YÜKSELİYOR

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,92 ile şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 16 Mayıs’ta sona eren haftaya dair mortgage verilerini paylaştı. Bu verilere göre, mortgage başvuruları önceki haftaya göre yüzde 5,1 azaldı. Bu süreçte konut alımına yönelik başvurular ve yeniden finansman başvurularında yüzde 5’lik bir azalma gözlemlendi.

YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçtiğimiz hafta yüzde 6,86’dan 6,92’ye yükselmişken, 15 yıl vadeli mortgage için bu oran yüzde 6,12’den 6,21’e çıktı. MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, yatırımcıların artan enflasyon ve borç seviyeleri yüzünden kaygı yaşamalarıyla birlikte 30 yıl vadeli mortgage faizlerinin şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

SEKTÖRÜN DURUMU

Fratantoni, yüksek mortgage oranlarının sektörde bir yavaşlama yaşattığını vurguladı. Bununla birlikte, satın alma başvurularında yıllık bazda yüzde 13’lük bir artış olduğunu da ifade etti. Bu durum, piyasada hareketlilik sağlasa da yüksek faiz oranlarının alım gücü üzerine olumsuz etkileri devam ediyor.

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