ABD’de Mortgage Faiz Oranı Arttı

MORGAN BANKALARI VERİLERİ AÇIKLANDI

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 11 Nisan’da sona eren haftaya ait mortgage verilerini gün yüzüne çıkardı. ABD’de 30 yıl vadeli mortgage için belirlenen faiz oranı ve talep, ekonomik durumun önemli bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

BAŞVURULARDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Bu kapsamda, mortgage başvuruları bir önceki haftaya göre yüzde 8,5 oranında azalma gösterdi. İlgili dönemde konut satın alma amacıyla yapılan başvurular yüzde 5 düşerken, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 12 seviyesinde bir gerileme kaydetti.

FAİZ ORANLARINDA ARTIŞ

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,61 seviyesinden yüzde 6,81’e yükseldi. Aynı zamanda, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,93’ten yüzde 6,11’e ulaştı.

“FAİZ ARTARSA TALEP DÜŞER”

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, mortgage ile ilgili verileri değerlendirirken, geçen haftaki 20 baz puanlık faiz artışının başvuru faaliyetlerini aniden yavaşlattığını belirtti. Fratantoni, ekonomik belirsizlik ve faiz oranlarındaki dalgalanmaların, potansiyel alıcıları konut satın almak konusunda daha temkinli bir tutum sergilemelerine sebep olabileceğini vurguladı.