ABD’de Uçak Helikopter Çarpışması İnceleniyor

HELİKOPTERİN KARA KUTUSU BULUNDU

ABD’de meydana gelen ticari yolcu uçağına karışan ölümcül kazaya ait Black Hawk helikopterinin kara kutusu keşfedildi. Uçuş verileri ve kokpit ses kayıt cihazı içeren kara kutunun, Washington DC’de American Airlines uçağı ile geçirdiği kazaya rağmen “iyi durumda” olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturmalar sürerken, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, cihazdan elde edilen bilgilerin hemen paylaşılmayacağını duyurdu.

YOLCU UÇAĞININ KAYIT CİHAZI PERŞEMBE GECESİ KURTARILDI

Yolcu uçağının kayıt ekipmanları enkazdan perşembe gecesi çıkarıldı. Uçağın veri kayıt cihazının “iyi durumda” olduğu görüntülendi ancak kokpit ses kayıt cihazında “su sızıntısı” tespit edildi. Araştırmacılar, bu cihazdan bilgi alabilme konusunda “çok yüksek bir güvene” sahip olduklarını belirtti.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Çarşamba gecesi, yolcu uçağındaki 64 kişi ve ordu helikopterindeki üç kişi, Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında gerçekleşen havada çarpışma sonucu yaşamını yitirdi. Buzlu Potomac Nehri’nden 40’tan fazla ceset çıkarıldığı bildirildi.

KAZANIN NEDENLERİ ÜZERİNE İDDİALAR

Kaza sırasında hava trafik kontrol kulesindeki personel sayısının yetersizliği ve başkent çevresindeki yoğun hava koşullarının etkili olduğu öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya aracılığıyla, ticari jetin iniş için son aşamada iken helikopterin gece gökyüzünde gerekli yükseklik sınırının üstünde uçtuğunu belirtti. Araştırmacılar, kazanın sebeplerinin ve bu durumdan çıkarılacak olası derslerin henüz netleşmediğini vurguladı.

HAVA KONTROLÜNDE YETERSİZLİK

Daha önce yapılan açıklamalarda, isimsiz hükümet kaynaklarından gelen raporlar, o gece uçakları yönlendiren hava trafik kontrolörlerinin yetersiz kaldığını aktarıyordu. ABD basınının elde ettiği ilk raporda, o gün için hava trafik kontrol personel sayısının “günün saati ve trafik yoğunluğu için normal olmadığı” bilgisi yer aldı.