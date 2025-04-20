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Abd’de Uçak Kazası Meydana Geldi

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ABD’DE UÇAK KAZALARI DEVAM EDİYOR

2025 yılı itibarıyla en fazla uçak kazasının meydana geldiği ABD’de olaylar durulmuyor. Birçok ölümlü kazanın sonrasında, bir uçak kazası daha yaşandı. Illinois eyaletinden havalanan tek motorlu ‘Cessna C180G’ tipi küçük uçak, kalkış esnasında elektrik hatlarına çarptı. Çarpışmanın ardından yere düşen uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kazaya dair bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, tek motorlu ‘Cessna C180G’ uçağının yerel saatle 10.00 civarında elektrik hatlarına çarparak düştüğü bildirildi. Uçaktaki 4 kişinin yaşamını yitirdiği vurgulanırken, olayla ilgili inceleme sürecinin başladığı belirtildi.

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