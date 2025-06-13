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Abd’de Uçak Pistten Çıktı

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HİNDİSTAN’DAKİ KAZA SONRASI ABD’DE DÖNÜLEN FELAKET

Hindistan’da yaşanan uçak kazasının ardından Amerika’da da benzer bir olay meydana geldi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Chicago’dan kalkarak Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki Logan Uluslararası Havalimanı’na iniş yapan Airbus A220 tipi yolcu uçağının, kayarak asfalt pistin dışına çıkarak çim alanda durduğunu bildirdi.

YOLCULAR GÜVENLE TAHLİYE EDİLDİ

Havalimanı yetkilileri, olayda yaralanan kimsenin olmadığını belirtti. Tüm yolcular, uçağın merdivenlerinden indirilerek otobüslerle terminale taşındı.

UÇAK SEFERLERİNDE GEÇİKME YAŞANDI

FAA yetkilileri, Boston’dan kalkan uçakların olay nedeniyle yaklaşık 30 dakika rötar yaptığını kaydetti.

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