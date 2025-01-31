ABD’deki Uçak Kazasında Zorlu Kurtarma Görevi

KAZA SONRASI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ABD’yi etkileyen uçak kazası sonrası devam eden arama kurtarma çalışmaları, zorlu hava koşulları altında sürüyor. Ronald Reagan Havalimanı çevresinde, American Eagle’ın 5342 sefer sayılı uçağı ile bir Black Hawk askeri helikopterinin çarpışması neticesinde 67 kişi hayatını kaybetti. Dalgıçların sudan cesetleri çıkartırken, jet yakıtı kokusundan midesi bulandı ve cesetlerin parçalandığını görmek zorunda kaldı. Ayrıca, bir yangın teknesinin güvertesinde kan birikintisi oluştuğu bildirildi.

ZOR ŞARTLARLA MÜCADELE

Uzmanlar, Washington DC’de çarpışmanın yaşandığı bölgede kurtarma çalışmaları yürüten dalgıçların, uçağın birkaç metre su üzerinde olmasına rağmen yoğun çamur ve neredeyse sıfır görüş mesafesi nedeniyle büyük zorluklarla karşılaşıldığını aktarıyor. Kansas Wichita’dan kalkan, 64 yolcu taşıyan uçak ile askeri helikopter çarpışmasının ardından en az 14 kişinin kayıp olduğu, onlarca cesedin de çıkarıldığı belirleniyor.

New York merkezli Lifeguard Systems’in kurucusu ve dalış eğitmeni Butch Hendrick, dalgıçların gövdenin birkaç metre suda olmasına rağmen kurtarma çalışmalarını zorlaştıran şartlarla karşılaştığını vurguladı. CNN International’a verdiği demeçte, “Çamur ciddi bir sorun haline geliyor. Görüş mesafesinin düşük olması, dalgıçların uçağı hissederek geçmelerini gerektiriyor, tıpkı kabartma yazıyla okumak gibi. Parçalanmış bir gövde ile uğraşıyorlar” dedi. Hendrick, her adımda dalgıçların yaralanma riskinin bulunduğunu ve bu nedenle son derece dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, yakıt ve enkazdan kaynaklanan kirlenme riskleri konusunda da uyarıda bulundu. Hendrick, uçak emniyet kemerlerinin araba emniyet kemerlerinden farklı olduğunu ve “cesetlerin hala koltuklarında olmayabileceğini” ifade etti.