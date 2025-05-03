ABD’den Suudi Arabistan’a 3,5 milyar $ Füze Satışı

ABD’DEN SUUDİ ARABİSTAN’A FÜZE SATIŞI ONAYLANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 3,5 milyar dolar değerinde AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) satışı onayladı. ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, satışın ilk onayı alındığı ve bu sürecin resmileşmesi için ABD Kongresi’nin nihai onayının gerektiği ifade edildi.

GÜVENİLİR PARTNER VE BÖLGESEL İSTİKRAR

Açıklamada, bu satışın, Körfez Bölgesi’nde siyasi istikrara ve ekonomik ilerlemeye katkı sağlayan ortak bir ülkenin güvenliğini artıracağı belirtildi. Ayrıca, “Bu satış, bölgede güvenliğin artırılması yoluyla ABD’nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecek” denildi. Söz konusu ekipman ve desteklerin, bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı.

SUUDİ ARABİSTAN’IN SAVUNMA KAPASİTESİ

Suudi Arabistan, ABD’den sonra dünyanın ikinci en büyük F-15 savaş uçağı filosuna sahip. Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri, AIM-120 AMRAAM füzelerini F-15C/D, F-15S, F-15SA ve Eurofighter Typhoon gibi platformlarda kullanıyor. Bu yeni satış, ülkenin görüş ötesi hava-hava füze envanterini genişleterek, özellikle İran ve Yemen’den gelebilecek tehditlere karşı savunma kabiliyetini artıracak. Önceki tarihlerde, 2021 yılında 650 milyon dolarlık 280 adet AIM-120C7/D füze satışı onaylanmıştı ve bu yeni anlaşma, daha büyük çaplı bir tedariki içeriyor.