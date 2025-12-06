ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan Avrupa Komisyonu’na Tepki

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO’DAN AVRUPA KOMİSYONU’NA TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa Komisyonu’nun Elon Musk’ın sahibi olduğu X adlı platforma uyguladığı son para cezasını sert bir şekilde eleştiriyor. Rubio, bu durumu, Amerikan halkına ve teknoloji platformlarına yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Avrupa Komisyonu’nun 140 milyon dolarlık para cezası sadece X’e değil, tüm Amerikan teknoloji platformlarına ve yabancı hükümetlerin Amerikan halkına yönelik bir saldırısıdır. Amerikalıların çevrimiçi ortamda sansürlendiği günler sona erdi.”

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HEDEFTE

Avrupa Komisyonu, yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal nedeniyle, X’e 140 milyon dolarlık ceza kesildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği Büyükelçisi Andrew Puzder, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Avrupalı yetkililerin Amerikan teknoloji şirketlerine yönelik bir hedef belirlediğini öne sürdü. Puzder, Brüksel’in Avrupa firmaları için daha avantajlı bir pazar yaratma çabasında olduğunu belirtti.

DİĞER TEKNOLOJİ DEVLERİ DE ETKİLENDİ

Musk’ın X’i, Avrupa’nın ağır inceleme ve para cezalarıyla karşı karşıya kalan tek ABD şirketi değil. Amerikan teknoloji firmaları, Alphabet Inc.’in Google’ı için 9.5 milyar euroyu aşan para cezaları ve Apple’a İrlanda’da 13 milyar euro tazminat ödemekle karşı karşıya kalmalarıyla ciddi darbeler aldılar.

