ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye YARDIMI destekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmelere dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YARDIMLARIN DEVAMINI İSTİYORUZ

Gazze’deki Filistinlilerin insani durumuna dikkat çeken Bruce, “Yardımların devam etmesini istiyoruz. İnsani yardım malzemelerinin ve desteğin güvenli bir şekilde taşınabildiği ve yağmalanmadığı, çalınmadığı ve insanların soyulmadığı sürece devam etmesini istiyoruz.” dedi. Bruce, bir savaş bölgesine yardım ulaştırmada “bazı standartlar” olduğuna değinerek, “Bunun çok yüksek bir çıta olduğunu düşünmüyorum.” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konuyla ilgilendiğini hatırlatan Bruce, Başkan’ın daha önce “Gazze’ye iyi davranılması gerektiği, bölgede ilaç ve yiyeceğe çok büyük ihtiyaç duyulduğu” söylediğini belirtti. Atılan adımlar hakkında “ayrıntıları paylaşamayacağını” ifade eden Bruce, ABD’nin İsrail ile ilişkilerinin “mükemmel” olduğunu ve Tel Aviv yönetiminin ABD’nin “en büyük müttefiklerinden biri” olduğunu vurguladı.

SURİYE İLE İLİŞKİLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, 29 Nisan’da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde Suriye hükümeti yetkilileri ile ABD Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin bir görüşme gerçekleştirdiğini doğruladı. Toplantıda ele alınan konulara yüzeysel olarak değinen Bruce, “Geçici yetkilileri, Suriye vatandaşları için istikrarı güçlendirecek, ciddi komşularla barışı güvence altına alacak, Suriye ekonomisini geliştirecek ve uluslararası toplumla iyi niyetli bir işbirliğini sağlayacak politikalar seçmeleri konusunda teşvik etmeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu. Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve yaptırımların kaldırılması konusunda bir soruya yanıt veren Bruce, bunun “geçici yetkililerin eylemlerine ve ilettikleri belirli güven kazanma önlemlerine vereceği olumlu yanıta bağlı olacağını” ifade etti. Suriye’deki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Bruce, Dürzi toplumuna yönelik son şiddet olaylarının farkında olduklarını belirterek, “Geçici yetkilileri, şiddet ve sivil zarar faillerini eylemlerinden sorumlu tutmaya ve tüm Suriyelilerin, her birinin güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz.” dedi.