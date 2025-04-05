abd-ekonomisi-resesyona-giriyor

TRUMP’IN KORUMACI POLİTİKALARI EKONOMİYİ RESESYONA SÜRÜKLEYEBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikaları finans çevrelerinde tartışma yaratıyor. Uzmanlar, uygulanan korumacı önlemlerin istihdam ve yatırımları olumsuz etkileyebileceğini ve ekonomik durgunluğu tetikleyebileceğini belirtiyor. JPMorgan, ABD’nin en büyük bankası olarak, Trump yönetiminin yeni gümrük vergilerinin ülke ekonomisini durgunluğa sokabileceği öngörüsünde bulundu. Bankanın baş ekonomisti Michael Feroli, büyüme projeksiyonlarını düşürürken, işsizlik oranlarında artış yaşanabileceğine dikkat çekti.

BÜYÜME TAHMİNLERİNDE BELİRGİN DÜŞÜŞ

JPMorgan’ın açıklamasının ardından Barclays, Citi ve UBS gibi küresel yatırım devleri de ABD ekonomisi için büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. JPMorgan, Trump yönetiminin gümrük tarifelerinin ekonomi üzerindeki etkilerini analiz ederken önemli bir uyarı yayımladı. Banka, yeni vergi politikalarının 2024 yılında ABD’yi resesyon riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini ifade etti. Michael Feroli, GSYH’nın bu yıl negatif büyüme gösterebileceğini vurguladı. Feroli, daha önce %1,3 olarak açıkladıkları büyüme tahminini -%0,3 seviyesine çekti.

KÜRESEL BANKALARDAN KARAMSAR PROJEKSİYONLAR

Barclays, ABD ekonomisinin 2025’te belirgin bir durgunluk yaşayabileceğini öne sürdü. Citi ekonomistleri ise büyüme beklentilerini %0,1’e, UBS ise %0,4’e düşürdü. Finansal kuruluşların bu karamsar revizyonları, Trump’ın ticaret politikalarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Ekonomistler, özellikle gümrük vergilerinin tüketici fiyatlarını artırarak enflasyonu körükleyebileceği ve iş dünyasında belirsizliği derinleştirebileceği konusunda uyarıyor.