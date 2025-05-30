ABD, Gazze’de Ateşkes Önerisini İmzalamıştır

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes için sunduğu son öneriyi kabul edeceğini söylediği bildirildi. İsrail medyasındaki haberlere göre, Netanyahu, İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya geldi. Görüşmede, ailelere Witkoff’un sunduğu öneriyi kabul edeceklerini ifade ettiği belirtildi.

ABD’NİN ATEŞKES ÖNERİSİ

ABD, İsrail’in Gazze’deki ateşkes önerisini imzaladığını duyurdu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Hamas’ın henüz bu öneriyi kabul etmediği ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Diğer yandan Hamas, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla arabulucular tarafından sunulan yeni taslağı teslim aldığını duyurdu. Hamas’ın yazılı açıklamasında, önerinin şu anda ilgili birimlerce “sorumluluk bilinciyle” incelendiği ifade edildi.

HAMAS’IN TAVRI VE PLANLARI

Hamas, öneriye verecekleri cevabın, “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde” olacağına dikkat çekti. Ayrıca, Hamas’ın bölgede adil ve kapsamlı çözüm için yapıcı çabalara açık olduğu vurgulandı. AFP’ye göre Hamas, ABD’nin önerdiği barış planının beklentilerini karşılamadığını belirtti. Hamas Siyasi Büro’dan gelen açıklamada, ulusal sorumluluk çerçevesinde ateşkes teklifine yanıt verileceği, incelemenin devam ettiği belirtildi.

AL ARABİYA’NIN İDDİALARI

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonu, ateşkesin ABD Başkanı Trump tarafından açıklanacağını ve ABD’nin kalıcı bir ateşkes için kararlı olduğunu ileri sürdü. Hamas’ın, İsrail’in savaşı tekrar başlatmasını önlemek için ABD’nin “kalıcı ateşkes” garantisi vermesi konusunda ısrarcı olduğu ifade ediliyordu. Metinde, “kalıcı ateşkes” için müzakerelerin “geçici ateşkes” süresince devam edeceği ancak savaşın bitirilmesi konusunda garanti verilmemesi dikkati çekti.

TASLAKTAKİ MADDELER

Al Arabiya’nın haberine göre, teklifin detayları şöyle:

1. 60 gün süreyle ateşkes uygulanacak ve ABD Başkanı bunun garantisini verecek.

2. 58 İsrailli esirden, 10 canlı ve 18 ölmüş olanların serbest bırakılması iki aşamada gerçekleştirilecek.

3. Hamas, ateşkesi kabul ettikten hemen sonra Gazze’ye insani yardım akışının başlayacağını duyurdu.

4. Anlaşma yürürlüğe girdiğinde İsrail, tüm saldırılarını durduracak.

5. İsrail ordusu ilgili haritalar doğrultusunda yeniden konumlanacak.

6. Kalıcı ateşkes görüşmeleri garantör arabulcunun gözetiminde başlayacak.

7. ABD Başkanı Trump, anlaşmaya tam olarak bağlı ve 60 günlük sürede başarılı müzakerelerin kalıcı bir çözüme ulaşmasını bekliyor.

8. Gazze’de tutulan 10 sağ esir karşılığında İsrail, müebbet cezası almış 125 Filistinli esiri serbest bırakacak.

9. Hamas, kalan esirlerin durumu hakkında bilgi verecek ve karşılık olarak İsrail de alıkonulan Gazzeli esirlere dair bilgi paylaşacak.

10. Eğer 60 gün içinde kalıcı ateşkes üzerinde anlaşma sağlanmazsa, tarafların karşılıklı mutabakatıyla ateşkes süresi uzatılabilir.

11. ABD, Mısır ve Katar, ateşkesi sağlamak için garantör olarak görev alacak.

12. Bu ülkeler kalıcı ateşkes ile ilgili müzakerelerin sürdürüleceğinden sorumlu olacak.

13. Steve Witkoff, sahada yürütülecek müzakerelere liderlik edecek.

ABD’DEN ÜMİT VEREN AÇIKLAMALAR

Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, geçtiğimiz gün Oval Ofis’te düzenlenen bir etkinlikte, Gazze’deki ateşkes süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Witkoff, “Yakın zamanda teslim edilecek olan yeni anlaşma taslağını göndermek üzere olduğumuzu düşünüyorum. Bugün Başkan bunu inceleyecek. Geçici bir ateşkes ve uzun vadeli bir çözüm sağlanması; bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda çok iyi hislerim var.” diye konuştu. Hamas da Trump ile Witkoff arasında bir anlaşma sağlandığını duyurdu.