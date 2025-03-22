“ABD Hainlik Yaparsa Sert Tokat Yer”

İRAN DİNİ LİDERİ HALKLA BİR ARAYA GELDİ

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle başkent Tahran’da çeşitli sosyal kesimlerden temsilciler ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Hamaney, geçtiğimiz yıl İsrail’in saldırılarında yaşamını yitiren Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye için düzenlenen veda törenlerine ve Lübnan ile Filistin’deki gelişmelere halkın verdiği tepkilere vurgu yaptı. Hamaney, “İran halkı manevi gücünü ortaya koydu ve bunun zirve noktası devrim zaferi kutlamaları oldu. İran milleti kendini dünyaya tanıttı. Biz de kendimizi tanımalıyız. Tüm bunlar halkın ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde yaşandı, ancak halkımız tüm engellere rağmen sahaya çıktı ve düşmanlar İran milletinin sisteme bağlılığını açıkça gördü.” dedi.

ABD’YE YANIT: HAİNLİK YAPILIRSA CEVAP VERİRİZ

Hamaney, ABD’nin İran’a yönelik tehditlerine de cevap vererek, “ABD, İran ile karşı karşıya geldiğinde tehditlerle hiçbir yere varamayacağını bilmeli. Biz hiçbir zaman çatışmaları başlatan taraf olmadık. Ancak ABD ve diğerleri, İran’a karşı herhangi bir hainlik yaparsa sert bir tokat yiyeceğini bilmeli.” şeklinde konuştu.

DİRENİŞ GRUPLARI BAĞIMSIZ HAREKET EDİYOR

ABD ile Avrupa’nın direniş gruplarına yönelik tavırlarını eleştiren Hamaney, bu grupların İran’dan bağımsız bir şekilde hareket ettiğini belirtti. “ABD’li ve Avrupalı siyasetçiler büyük bir hata yapıyor. Bölgedeki direniş merkezlerini İran’ın vekil güçleri olarak tanımlayarak onlara hakaret ediyorlar. Oysa Yemen halkı da bölgedeki direniş merkezleri de kendi motivasyonlarıyla hareket ediyor. İran’ın onlar adına hareket edecek bir vekile ihtiyacı yok.” ifadelerini kullandı.

YEMEN HALKI DİRENİŞ GÖSTERİYOR

Hamaney, Filistin meselesinin başlangıcında Yemen’in direnişin ön saflarında yer aldığını hatırlatarak, “Dönemin Yemen lideri, uluslararası bir toplantıya katılarak bu zulme açıkça karşı çıkmıştı. Bugün ise Yemen halkı ve bölgedeki direniş grupları, Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı duruyor, direniyor ve mücadele ediyor.” dedi.

İRAN, FİLİSTİN VE LÜBNAN DİRENİŞÇİLERİNİ DESTEKLİYOR

İsrail’in Filistin’deki saldırılarına yönelik Hamaney, İran’ın direniş gruplarına verdiği desteğin süreceğini belirtti. “Bugün dünya halkları, Siyonist rejimin vahşetine karşı çıkıyor ve herkes gücü yettiğince direniyor. İran İslam Cumhuriyeti de bu zorbalık ve zulme karşı kararlılıkla duruyor. Tutumumuz net. Ülkelerini, Filistin’i ve Gazze’yi savunan Filistinli ve Lübnanlı direnişçileri destekliyoruz. Bu, İran’ın her zaman değişmez politikası olmuştur.” şeklinde ifade etti.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI HUSİLERİ HEDEF ALDI

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mart’ta İran’ın Husilere askeri desteğini sürdürdüğünü vurgulayarak, “İran, bu malzemelerin gönderimini derhal durdurmalıdır. Bırakın Husiler kendi başlarına savaşsın. Zaten her iki durumda da kaybedecekler, ancak bu şekilde daha hızlı kaybedecekler.” demişti.