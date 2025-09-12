Abd Hedef Alınmış Suikast Olayı Araştırıyor

ABD’DE SUİKAST OLAYI

ABD’de muhafazakar aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay, yetkililer tarafından “hedef alınmış bir suikast” olarak nitelendirildi. Saldırgan hâlâ firarda.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Kirk’ün katledildiği saldırıda kullanılan silahın bulunduğu açıklandı. FBI’ın Salt Lake City saha ofisi özel ajanı Robert Bohls, düzenlediği basın toplantısında, “Yüksek güçlü, mekanik sürgülü bir tüfek, saldırganın kaçtığı ormanlık alanda bulundu” dedi. Silah laboratuvar incelemesine alınacakken, Bohls, soruşturmanın çok yönlü bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

ŞÜPHELİYE AİT FOTOĞRAFLAR VAR

Şüphelinin, üniversite çağında bir genç olduğu tahmin ediliyor. Bohls, FBI’ın elinde saldırgana ait fotoğrafların bulunduğunu ve bu doğrultuda kamuoyundan yardım istediğini aktardı.

İLK KURŞUNLA VURDU

Utah Kamu Güvenliği Departmanı ve FBI’ın yürüttüğü soruşturmaya göre, saldırgan, üniversite kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte çatının üzerinden ateş açtı. O sırada “silahlı saldırılar” üzerine gelen bir soruyu yanıtlayan Kirk, tek kurşunla vurulup, özel araçla hastaneye kaldırıldı; burada yaşamını yitirdi. Utah Valisi Spencer Cox, Kirk’ün öldürülmesini “siyasi suikast” olarak tanımladı. Olayın planlı ve tek kişilik bir saldırı olduğuna inanılıyor. Daha önce gözaltına alınan iki şüpheli ise sorgulamanın ardından serbest bırakıldı.

TRUMP’TAN SERT TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’ten yayımladığı video mesajında Kirk’ün ölümünü “Amerika için kara bir gün” şeklinde nitelendirdi. Trump, “Charlie milyonlara ilham verdi ve bu gece hepimiz şok ve dehşet içindeyiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, siyasi şiddetten “radikal solun kullandığı nefret dili”ni sorumlu tuttu.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATIYOR

Olayı canlı izleyenlerden Skyler Baird, CNN’e verdiği demeçte, “Sadece birkaç metre ötesindeydim, silah sesi geldiğini hemen anladım. Onun kurtulamayacağını hissettim” dedi. Baird, güvenliğin bıçaklı ya da yakın saldırılara karşı yeterli olduğunu ancak alanın genel olarak “açık ve korumasız” göründüğünü belirtti.

PROFESYONELCE PLANLANMIŞ BİR SALDIRI

CNN’in güvenlik analisti John Miller, saldırının “amatör işi olmadığını” belirtti. Miller, “Tek atış, tek hedef. Bu, atıcının deneyimli ve planlı olduğunu gösteriyor. Sessizce girip görevini yerine getirip delil bırakmadan çıkmaya çalışmış” dedi. Miller’a göre, saldırganın profesyonelliği soruşturmayı zorlaştırsa da, bu durum kimliğine ulaşılmasını kolaylaştırabilir.

KİRK’E ÖZGÜRLÜK MADALYASI VERİLECEK

Trump, Charlie Kirk’e gıyaben Özgürlük Madalyası verileceğini duyurdu. Trump, “Törenin tarihi daha sonra açıklanacak fakat oldukça kalabalık bir tören olacağı kesin” diye belirtti.