ABD İle Husiler Arasında Ateşkes Sağlandı

UMMAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Umman’ın, Yemen’in başkenti Sana’daki ilgili makamlar ve ABD ile gerginliği azaltma amacıyla gerçekleştirdiği son görüşmeler ve temasların ardından, çabalar iki taraf arasında bir ateşkes anlaşmasıyla sonuçlandı” dedi.

KIZILDENİZ VE BABU’L MENDEB BOĞAZI’NDA SEYRÜSEFER ÖZGÜRLÜĞÜ

Busaidi, Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün sorun yaşamayacağını vurguladı. “Gelecekte, hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda ABD gemileri de dahil olmak üzere diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari nakliyenin sorunsuz akışı sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

UMMAN’IN ÇABALARI VE BARIŞ ÜMİDİ

Busaidi, Umman’ın çabalarına olumlu yaklaşım gösteren taraflara şükranlarını sundu. Bunun, herkes için adalet, barış ve refaha ulaşma yolunda birçok bölgesel konuda daha fazla ilerlemeye yol açmasını umduğunu ifade etti.