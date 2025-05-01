Abd İle Ukrayna Anlaşma İmzaladı

ABD-UKRAYNA YENİDEN YAPILANDIRMA YATIRIM FONU ANLAŞMASI

ABD Hazine Bakanlığı, konuya dair yaptığı açıklamada, “ABD ile Ukrayna yeniden yapılandırma yatırım fonu kurulması için anlaşma imzalandı” ifadelerini kullandı. Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, bu anlaşmayı imzalamak amacıyla ABD’nin başkenti Washington’a gitmişti.

ANLAŞMAYA ZEMİN HAZIRLAYAN MUTABAKAT ZAPTI

Her iki ülke, 18 Nisan’da Ukrayna’daki maden kaynaklarının geliştirilmesi için bir anlaşmaya zemin hazırlayan bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Bu belgede taraflar, görüşmeleri 26 Nisan’a kadar sona erdirmeyi ve anlaşmayı en kısa süre içerisinde imzalamayı hedeflediklerini ifade etti. Ukraynalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen bu anlaşmanın, azalan Amerikan desteğini yeniden kuvvetlendirmeye yardımcı olmasını bekliyor.