ABD, Intel’in Hisselerinin Yüzde 10’una Sahip

ABD HÜKÜMETİ İNTEL’İN HİSSELERİNE SAHİP OLDU

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hükümetin Intel şirketinin yüzde 10 hissesini satın aldığını duyurdu. Lutnick, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel’in yüzde 10’una sahip.” şeklinde konuştu. “Tarihi” bir anlaşma olarak tanımladığı bu durumun, yarı iletkenler alanındaki ABD’nin liderliğini güçlendireceğini belirten Lutnick, bunun ülke ekonomisini büyüteceğini ve Amerika’nın teknolojik üstünlüğünü güvence altına almaya yardımcı olacağını da aktardı. Intel, Trump yönetimi ile yapılan anlaşmanın detaylarını paylaştı.

TARİHİ ANLAŞMA DETAYLARI

Intel tarafından yapılan açıklamada, Trump yönetimiyle ABD’nin teknoloji ve üretimdeki liderliğini hızlandırmak için “tarihi” bir anlaşmanın gerçekleştiği belirtildi. Anlaşma şartlarına göre, ABD hükümeti Intel’in hisselerine 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacak. Açıklamada, hükümetin Intel hisselerinin 433,3 milyon adetini hisse başına 20,47 dolardan satın alacağı, bunun da şirketin hisselerinin yüzde 9,9’una denk geldiği kaydedildi. Hükümetin Intel’deki yatırımının pasif bir sahiplik olacağını, yönetim kurulu temsilciliği veya başka bir yönetim hakkı içermeyeceğini de vurguladı. Ayrıca, hükümetin hissesinin daha önce Intel’e yerli yarı iletken üretimini artırmak amacıyla sağlanan “CHIPS ve Bilim Yasası” kapsamında tahsis edilen, ancak henüz ödenmemiş 5,7 milyar dolarlık hibe ve şirkete verilen 3,2 milyar dolarla finanse edileceği belirtildi.

TRUMP’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformunda bu konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Trump, “ABD’nin, daha da inanılmaz bir geleceğe sahip büyük bir Amerikan şirketi olan Intel’in yüzde 10 hissesinin tamamen sahibi olduğu ve kontrol ettiğini bildirmekten büyük onur duyuyorum.” dedi. Anlaşmayı Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirten Trump, “ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde.” değerlendirmesinde bulundu. Trump, Intel’in üretim yapması için en son teknolojiye sahip yarı iletkenler ve çiplerin üretiminin ABD’nin geleceği için önemli olduğunu ifade etti. Trump, Intel’in ABD hükümetine yüzde 10 oranında hisse vermeyi kabul ettiğini de aktardı.

TEMEL GÖRÜŞMELER VE KANADA’DAN BAHSETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Intel’de hisse sahibi olmanın değerlendirilmesine dair haberler hakkında, “Bunu yapmayı kabul ettiler ve bence bu, onlar için harika bir anlaşma.” dedi. Trump, Intel’in rakiplerine kıyasla geride kaldığını ifade ederek, bu konuyu Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile geçen hafta gündeme getirdiğini söyledi. Başkan Trump, “Biliyor musun, bence ABD’ye Intel’in yüzde 10’u verilmeli dedim. O da bunu düşüneceğim dedi.” şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda faiz indirimlerine kapıyı araladı. Trump, bu konu hakkında, “Ona ‘çok geç’ dememizin bir sebebi var. Bir yıl önce indirmeliydi. Çok geç kaldı.” yanıtını verdi. Kanada’nın ABD mallarına uyguladığı birçok misilleme tarifeyi kaldırma kararına da değinen Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile olumlu bir görüşme yaptıklarını belirtti ve Carney ile yakın zamanda tekrar görüşeceklerini, Kanada ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini sözlerine ekledi.