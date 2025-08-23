Abd, Intel’in Hissesinin Yüzde 10’unu Aldı

ABD HÜKÜMETİ, INTEL’İN HİSSESİNİ SATIN ALDI

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hükümetin yarı iletken üreticisi Intel’in yüzde 10 hissesini satın aldığını açıkladı. Lutnick, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel’in yüzde 10’una sahip” ifadelerine yer verdi. “Tarihi” olarak nitelendirdiği bu anlaşmanın, yarı iletkenler alanındaki ABD’nin liderliğini artıracağını belirtti. Lutnick, bu durumun ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını ve Amerika’nın teknolojik üstünlüğünü koruyacağını da aktardı.

ANLAŞMA DETAYLARI VE YATIRIM MİKTARI

Intel tarafından yapılan açıklamada, Trump yönetimiyle gerçekleştirilen bu “tarihi” anlaşmanın amacı, ABD’nin teknoloji ve üretim liderliğini hızlandırmak olarak belirlendi. Açıklamaya göre, ABD hükümeti Intel’e 8,9 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Hükümetin, Intel hisselerinin 433,3 milyon adedini hisse başına 20,47 dolardan alacağı ve bunun, şirketin toplam hisselerinin yüzde 9,9’una tekabül ettiği bildirildi. Ayrıca, hükümetin Intel’deki yatırımının pasif bir sahiplik olacağı, yönetim kurulu temsilciliği veya başka bir yönetim ya da bilgi hakkı içermeyeceği ve bu yatırımın “CHIPS ve Bilim Yasası” çerçevesinde tahsis edilen ancak henüz ödenmemiş 5,7 milyar dolarlık hibe ile şirkete 3,2 milyar dolarlık kaynaktan finanse edileceği vurgulandı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE YAPILAN GÖRÜŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump, bu konuyla ilgili Truth Social sosyal medya platformunda paylaşımda bulundu. Trump, “ABD’nin, daha da inanılmaz bir geleceğe sahip büyük bir Amerikan şirketi olan Intel’in yüzde 10 hissesinin tamamen sahibi olduğu ve kontrol ettiğini bildirmekten büyük onur duyuyorum” dedi. Anlaşmayı Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirten Trump, “ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, Intel’in yaptığı gibi en son teknolojiye sahip yarı iletkenler ve çipleri üretmenin ABD’nin geleceği için kritik olduğunu ifade etti.

BAŞKAN TRUMP’IN YORUMLARI VE GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ

Başkan Trump, Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, ABD hükümetinin Intel’de hisse sahibi olmayı değerlendirdiği yönündeki haberler hakkında da açıklama yaptı. Trump, “Bunu yapmayı kabul ettiler ve bence bu, onlar için harika bir anlaşma” dedi. Böylelikle Trump, Intel’in rakiplerine göre geride kaldığını belirtti ve bu konuyu CEO Lip-Bu Tan ile geçen hafta yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini aktardı. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerine yönelik yaptığı açıklamaların sorulması üzerine, “Ona ‘çok geç’ dememizin bir sebebi var. Bir yıl önce indirmeliydi. Çok geç kaldı” yanıtını verdi. Trump, Kanada’nın ABD mallarına uygulanan birçok misilleme tarifeyi kaldırma kararına da değinerek, Kanada Başbakanı Mark Carney ile iyi bir görüşme yaptıklarını ifade etti.