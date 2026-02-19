ABD-İran İlişkilerinde Gerginlik Artıyor: Beyaz Saray Açıklaması

ABD-İran hattında gelişmeler hız kazanıyor. ABD ordusu, son 24 saat içerisinde bölgeye ciddi bir askeri yığınak yaparken, ABD Donanması’na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi de Fas açıklarında gözlemlendi. Olası bir askeri müdahalenin söz konusu olup olmayacağı merak edilirken, Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

SALDIRI İÇİN GEREKÇELER GÜNDEME GELİYOR

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Levavitt, “İran’a saldırı yapmak için birçok gerekçe öne sürülebilir. İran’ın anlaşma yapması akıllıca olur.” şeklinde ifadeler kullandı.

İRAN TARAFTAN CEVAP GELİYOR

Levavitt’in bu açıklamaları sırasında halka seslenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’ye yönelik çarpıcı cevaplar verdi. Pezeşkiyan, “Savaşmak istemiyoruz ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz.” dedi.

MÜZAKERELERDE OLUMSUZLUK YAŞANMIYOR

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin ikinci aşaması geçtiğimiz günlerde Cenevre’de gerçekleştirilmişti. Görüşmenin ardından, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “ABD ile temel ilkeler konusunda anlaşmaya vardık.” açıklamasında bulundu.

İLK TEMAS UMMAN’DA KURULMUŞTU

ABD ve İsrail’in, Haziran 2025’te İran’a yönelik saldırılarıyla sekteye uğrayan nükleer müzakereler, Türkiye ve diğer bölge ülkelerinin arabuluculuğunda yeniden başlatılmıştı. Taraflar, 6 Şubat’ta Umman’da dolaylı müzakereler için bir araya gelerek, temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varmışlardı. Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılan görüşmelerde, heyetler ayrı salonlarda yer alırken, mesajların ise Ummanlı yetkililer aracılığıyla iletildiği belirtildi.