ABD: İran’ın Nükleer Tesisleri Yok Edildi

İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA ABD İLK DEFA RESMEN DAHİL OLDU

İsrail ile İran arasındaki çatışma 10. gününe girerken, ABD ilk kez savaşa resmi olarak müdahale etti. Amerikan güçleri İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı duyurarak sosyal medya hesabından “Fordoya bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir” ifadelerine yer verdi.

TRUMP: FORDO ARTIK YOK

Trump, “Ford o artık yok. ABD’nin İran’a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli” dedi. Saldırıda kullanılan bombanın büyüklüğüne de değinen Trump, “Ford o nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık.” şeklinde konuştu. Pilotları tebrik eden Trump, başka hiçbir ordunun bu şekilde bir operasyon gerçekleştiremeyeceğini belirtti ve açıklamasını “Şimdi barış zamanı” ifadesiyle sonlandırdı.

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPILACAK

ABD Başkanı, saldırıya ilişkin olarak Türkiye saatiyle 05:00’de Beyaz Saray’da bir ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu. Saldırıda, İran’ın yeraltındaki nükleer tesislerini imha edebilecek tek silahı taşıyan Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi. Bu uçakların “sığınak katili” olarak bilindiği ifade ediliyor. Ayrıca İsrail devlet televizyonu Kan, ABD’nin saldırılar sırasında İsrail yönetimiyle tam koordinasyon içinde olduğunu vurguladı.

BİLGİLER BASIN TOPLANTISINDA PAYLAŞILDI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gece saatlerinde İran’daki nükleer tesislere düzenlenen saldırılar hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Hegseth, saldırıların amacının İran’ın nükleer programını yok etmek ya da ciddi anlamda zarar vermek olduğunu bildirdi. “İran’ın nükleer programını yerle bir ettik. Ancak operasyonun İran askerlerini ya da halkını hedef almadığını belirtmek gerekir” dedikten sonra, Trump’ın barış istediği ve İran’ın da bu yolu tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

GENELKURMAY BAŞKANI: OPERASYONUN DETAYLARI PAYLAŞILDI

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Saldırının detayları konusunda Washington’da az kişinin haberdar olduğuna dikkat çeken Caine, “Kandırma operasyonunun başarılı olduğunu” söyledi. ABD uçaklarının hedef bölgesine 18 saatte ulaştığını ifade eden Caine, operasyona “Gece yarısı çekici” adı verildiğini aktardı. Caine, ABD’nin saldırıları “tamamen görünmez bir şekilde” gerçekleştirdiğini ve saldırılar sırasında İran uçaklarının havalanmadığını belirtti. Her üç noktada da yüksek hasar gözlemlendiğini ekleyen Caine, İran ve bölgedeki potansiyel saldırılara karşı hazırlıklı olduklarını kaydetti.