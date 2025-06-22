Abd İran’ın Nükleer Tesislerini Vurdu

ABD’NİN İRAN’A YÖNELİK SİLAHLI MÜDAHALESİ

İsrail’in Tahran’ı vurması ve İran’ın karşılığında yaptığı misillemeyle başlayan savaşın 10. gününde ABD, İran’a saldırıda bulundu. İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerini hedef alan bu saldırıda, “sığınak katili” olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçakları kullanıldı. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, Amerikan B-2 uçaklarının Missouri’deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden Batı Pasifik’teki Guam bölgesindeki stratejik bir üsse doğru hareket ettiğini bildirdi. B-2 bombardıman uçağı, İran’ın yer altındaki Fordo Nükleer Tesisini imha edebilen tek silahı taşıyor ve bu nedenle “sığınak katili” olarak nitelendiriliyor. Haberlere göre, bu bombardıman uçaklarına dört adet Boeing KC-46 Pegasus yakıt ikmal uçağı eşlik etti. Bu uçaklardan ikisinin Pasifik Okyanusu üzerinde B-2’ler için yakıt ikmali gerçekleştirdiği aktarılıyor. Diğer ikisinin ise yaklaşık 75 kilometre gerilerde bulunduğu belirtiliyor. İlgili raporda, iki ilave yakıt ikmal uçağının San Francisco’nun kuzeyinden havalandığı ve kuzeye doğru ilerlemekte olduğu ifade ediliyor. Bir sonraki yakıt ikmali noktalarının ise Hawaii olacağı belirtiliyor.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMA

Wall Street Journal gazetesine konuşan Pentagon yetkilisi, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden 6 B-2 gizli bombardıman uçağının havalanma hareketliliğini doğruladı. Pentagon yetkilisi, bunun yanı sıra bir “B-2 saldırısına hazırlanmakla ilgili” herhangi bir emir verilmediğini aktardı. Aynı yetkili, bu tür uçuşların Tahran yönetimiyle yaşanan sorunun diplomatik çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunabileceğini dile getirdi. Pentagon ise B-2’lerle ilgili daha fazla bilgi için Beyaz Saray’ı kaynak gösterdi.

B-2’LERİN STRATEJİK ÖNEMİ

ABD Hava Kuvvetleri’nin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, gelişmiş hava savunmalarına girebilen ve İran’ın gömülü nükleer araştırma tesislerine yönelik hassas saldırılar düzenleyebilen en modern stratejik silah platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Başkan Donald Trump’ın İran ile ilgili alacağı her türlü karara hazır olduğunu aktararak, Tahran’ın Başkan’ın nükleer programı hakkında bir anlaşma yapması gerektiğini ifade etti.

YÜKSEK MALIYET VE GİZLİLİK TEKNOLOJİSİ

B-2 bombardıman uçaklarının her birinin maliyeti yaklaşık 2,1 milyar dolar olup, bu onları bugüne dek yapılmış en pahalı askeri uçaklar haline getiriyor. Northrop Grumman tarafından üretilen ve gelişmiş gizlilik teknolojisine sahip bu uçak 1980’lerin sonlarında üretimine başlanmış; ancak Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte üretimi durdurulmuştur. Pentagon’un planlanan satın alma programının kesilmesiyle yalnızca 21 adet üretilmiştir. Uçağın yakıt ikmali olmadan 6.000 deniz milini aşan menzili, ABD’nin kıtasal üslerinden küresel saldırı kabiliyeti sağlamaktadır. Havadan yakıt ikmali ile B-2, geçmişte gerçekleştirdiği görevlerde olduğu gibi, dünya çapında birçok hedefe ulaşabilme kapasitesine sahiptir. Uçağın 18 kilogramdan fazla olan faydalı yük kapasitesi, çeşitli konvansiyonel ve nükleer silahları taşıma yeteneği sunuyor. Bombardıman uçağının dahili silah bölmeleri, 30.000 kiloluk hassas güdümlü bir “sığınak delici” bomba olan iki GBU-57A/B MOP (Ağır Mühimmat Penetratörü) alacak şekilde büyük mühimmat yüklerini barındıracak şekilde tasarlanmış.

TEKNİK ÖZELLİKLER

B-2, iki pilotlu mürettebat konfigürasyonu ile personel ihtiyacını azaltıyor ve gelişmiş otomasyon sistemleri sayesinde operasyonel etkinliği koruyor. Uçağın gizlilik teknolojisi, radar emici malzemeler ve düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit edilme olasılığını en aza indiren açısal tasarım özelliklerini içeriyor. Radar kesiti, küçük bir kuşunki ile karşılaştırılabilir olup, geleneksel radarlar için neredeyse görünmez olduğu bildiriliyor.