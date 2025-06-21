Abd, İran Nükleer Silah Yapıyor Mu?

İRAN’IN NÜKLEER KABİLİYETİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray, bu hafta İran’ın nükleer silah üretmek için gereken her şeye sahip olduğunu ve yalnızca İran’ın dini liderinin yeşil ışık vermesinin gerektiğini belirtti. Açıklamalara göre, İran birkaç hafta içinde bir nükleer silahı hazır hale getirebilir. Donald Trump da, İran’ın nükleer silaha sahip olmaya “çok yakın” olduğunu vurguladı. Ancak, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, geçen mart ayında ABD’nin İran’ın nükleer silah geliştirmediğini ve Dini Lider Hamaney’in 2003 yılında askıya aldığı nükleer silah programına izin vermediğini değerlendirmeye devam ettiğini ifade etti. Gabbard, daha sonra Başkan ile aynı görüşte olduklarını savundu.

TRUMP VE GABBARD ARASINDAKİ ÇELİŞKİ

Beyaz Saray, Trump’ın iki hafta içinde İran’a yönelik saldırılara katılıp katılmayacağına karar vereceğini duyurdu. Trump, istihbarat topluluğunun İran’a ilişkin kamuoyu değerlendirmesini ve özellikle de Gabbard’ı reddetti. “O zaman benim istihbarat topluluğum yanılıyor,” diyen Trump, “İran’ın nükleer silah yaptığına dair elinizde nasıl bir istihbarat var? İstihbarat topluluğunuz şu anda ellerinde bu yönde bir kanıt olmadığını söylemişti” sorusunu yöneltti. Muhabirin Gabbard’ın söylediklerini ifade etmesi üzerine Trump, “Yanılıyor” yanıtını verdi. Gabbard’ın İran’ın nükleer silah üretmediğine dair açıklamalarını, G7 Zirvesi’nden dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada da reddetti.

GABBARD’DAN MEDYAYA ELEŞTİRİ

Tulsi Gabbard, X’te yaptığı bir paylaşımda medyayı “ifadelerini bağlamından koparmakla” suçladı. Gabbard, “Amerika, İran’ın montajı tamamlamaya karar vermesi halinde haftalar ya da aylar içinde nükleer silah üretebilecek noktada olduğuna dair istihbarata sahip” diye yazdı.

BAŞKAN YARDIMCISI’NDAN YENİ AÇIKLAMALAR

Başkan Yardımcısı JD Vance, Salı günü X’te “Tulsi’nin ifadesi Mart ayındaydı ve o zamandan bu yana çok şey değişti” açıklamasını yaptı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan’ın iki hafta içinde İsrail’in saldırılarına katılıp katılmama konusunda bir karar vereceğini ve diplomatik bir yolun açılmasına izin vermeyi düşündüğünü belirtti. Leavitt, basın brifinginde okuyarak yapılan açıklamada, Başkan’ın “İran’la yakın gelecekte gerçekleşebilecek ya da gerçekleşmeyecek önemli bir müzakere şansı olduğu gerçeğine dayanarak, önümüzdeki iki hafta içinde gidip gitmeme kararımı vereceğim” dedi.