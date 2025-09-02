Abd, İran Petrolüne Yeni Yaptırım Getirdi

YENİ YAPTIRIM AÇIKLAMASI

ABD, İran’a yönelik yeni bir yaptırım açıklaması yaptı. Hazine Bakanlığı tarafından yapılan bildirimde, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) aracılığıyla bir nakliye ve gemi ağının, İran petrolü kaçakçılığı nedeniyle yaptırım altına alındığı belirtildi.

GİZLİ FAALİYETLERİN VURGUSU

Açıklamada, söz konusu ağın İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice karıştırarak faaliyet gösterdiği ifade edildi. Bu durumun, yaptırımlardan kaçınmak amacıyla kasten yalnızca Irak menşeli olarak pazarlandığı kaydedildi.

TERÖRİSTLER İÇİN GÜVENLİ SINAĞA DİKKAT

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Irak’ın teröristler için “güvenli bir sığınak” haline gelmemesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle ABD, İran’ın ülkedeki etkisini engellemek için gerekli adımları atmaya devam ediyor.

ÇABALARIMIZ DEVAM EDECEK

Bessent, petrol gelirlerini hedef alarak İran’ın ABD ve müttefiklerine karşı saldırı düzenleme kabiliyetini zayıflatacaklarını ifade etti. “İran’dan bağımsız petrol tedarikine bağlılığımıza devam ediyoruz ve Tahran’ın ABD yaptırımlarından kaçma girişimlerini engellemek için çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.